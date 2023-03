Dragon Ball Z torna al passato, ecco il nuovo Budokai Tenkaichi

Il prossimo videogioco di Dragon Ball segnerà gradito un ritorno alle origini per il franchise : la conferma è arrivata a sorpresa in occasione della finale dell'evento Dragon Ball FighterZ World Tour, durante il quale Bandai Namco ha svelato il primo teaser ufficiale del prossimo capitolo della saga Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi , attualmente in lavorazione presso gli studi Spike Chunsoft.

La saga, lanciata originariamente all'epoca di PlayStation 2 e capace di attirare milioni di giocatori con i suoi combattimenti forsennati, tornerà in futuro con un nuovo episodio creato appositamente per PC e piattaforme di attuale generazione.

Il trailer mostra alcune sequenze di gameplay tratte dal capitolo originale della serie, riprodotte su un vecchio televisore a tubo catodico: tra onde energetiche e altre mosse speciali caratteristiche della saga creata originariamente da Akira Toriyama, vediamo il protagonista Goku trasformarsi in Super Saiyan Blue, segno che il nuovo capitolo del picchiaduro si impegnerà a includere anche i personaggi e gli eventi visti nell'ultimo capitolo della saga manga e anime, Dragon Ball Super.

Nel filmato, infatti, si nota una transizione che parte dall'originale Budokai Tenkaichi per PlayStation 2 e arriva al più moderno videogioco attualmente in lavorazione, sfruttando la primissima trasformazione di Goku in Super Saiyan di primo livello per sorprendere i giocatori con il passaggio a un comparto grafico più moderno e accattivante, e la conseguente trasformazione nella versione più moderna introdotta con il nuovo filone del manga e della controparte animata.

Al momento non è nota la finestra di lancio del nuovo episodio, ma è possibile che Bandai Namco possa annunciare ulteriori informazioni nel corso dell'estate, quando si terranno i consueti eventi di spicco per il mercato videoludico. Difficile, ma non impossibile, che il gioco possa esordire nel 2023: con la software house nipponica pronta a lanciare un altro picchiaduro attesissimo come Tekken 8, è più probabile che l'uscita del nuovo Budokai Tenkaichi sia stata fissata dallo studio al prossimo anno.