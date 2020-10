Amiga: lo storico computer di Commodore si prepara a un glorioso ritorno 

Tra le vecchie glorie del mondo videoludico, il nome di Amiga è ben impresso nella mente dei fan con qualche anno in più sulle spalle: lo sa bene Retro Games Ltd. , che dopo aver proposto le riedizioni dello storico Commodore 64 (sia in versione "mini" che in una replica 1:1 perfettamente funzionante), si prepara a lanciare un nuovo prodotto dedicato a tutti gli amanti del retrogaming: l' Amiga 500 .

Con un post sui social, l'azienda ha infatti confermato l'arrivo di una nuova console nel 2021, mostrando una sagoma inconfondibile per chi, tra gli anni '80 e '90, ha vissuto avventure come Alien Breed, Lemmings, Shadow of the Beast, The Last Ninja e Turrican.

Al momento non è chiaro se la soluzione proposta da Retro Games Ltd. sarà una nuova console in miniatura oppure una riproduzione in scala 1:1 dell'originale, ma non è da escludere che la casa britannica possa proporre entrambe le soluzioni, replicando la strategia del TheC64 (che è stato infatti lanciato sia in versione Mini che Standard). Maggiori informazioni dovrebbero arrivare nelle prossime settimane, con un lancio che a ogni modo resta fissato al nuovo anno.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!