Alan Wake: una versione rimasterizzata potrebbe arrivare in ottobre

Di una riedizione del gioco (così come di un ipotetico seguito) si parla da molto tempo, ma dovremmo finalmente esserci: sulle pagine dello store digitale di Rakuten Taiwan, infatti, è comparsa la nuova versione Alan Wake Remastered, disponibile per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X!S, con tanto di data di uscita, ed è molto vicina: il 5 ottobre prossimo.

Tra l’altro, la data indicata corrisponde , seguendo il calendario canonico di Sony, al lancio dei giochi che in ottobre Sony dedicherà agli abbonati del suo servizio PlayStation Plus: considerato che anche la versione “Ultimate Edition” di Control, altro apprezzatissimo gioco dello stesso team, è stata inclusa nel servizio in abbonamento di casa PlayStation, non si può escludere che anche Alan Wake Remastered seguirà la stessa strada. Probabilmente l'annuncio ufficiale arriverà nel corso dello showcase organizzato da Sony il prossimo 9 settembre, alle 22:00 italiane.

Per quanto riguarda i dettagli tecnici, è trapelato che il gioco sarà basato su una versione aggiornata dell’engine, con supporto per il ray-tracing (su PC e console di nuova generazione) e una fluidità migliorata grazie al supporto ai 60 fps.

