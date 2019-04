FIFA 19 Ultimate Team: Petagna da record

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA 32 - In porta si cambia lingua e si passa al portoghese, con il brasiliano Ederson (87) che ha messo la parola fine al dominio spagnolo che durava da più di un mese. Alla terza carta stagionale il portiere del Pep si conferma come uno dei migliori interpreti della Premier League. Rispetto alla versione più economica di sua maestà De Gea (91) costa meno (68.000 crediti) e non ne eguaglia il valore, mentre nel derby con il connazionale Alisson (87) se la gioca alla pari. Il terzetto difensivo propone il brasiliano della Juve Alex Sandro (89) , il francese Lenglet (84) del Barcellona e il tedesco Marcel Halstenberg (82) del Lipsia. Dei tre il più forte è - senza dubbio - il giocatore di Allegri che si conferma come uno dei migliori esterni di FUT. La quotazione è da top player (330.000 crediti), mentre il centrale di Valverde si rivela una soluzione interessante per chi è alla ricerca di un difensore eclettico/abile nella fase di impostazione (27.000 crediti). Non male nemmeno il laterale del Lipsia, un giocatore capace di ricoprire più ruoli e dotato del classico physique du rôle per calcare i verdi prati di FUT. Fosse solo un filo più veloce sarebbe consigliatissimo (17.000 crediti)!

In cabina di regia il talentuoso Marco Reus (91) e l'islandese Gylfi Sigurðsson (87) dettano i tempi per gli inserimenti dei laterali Max (82) e Mena (86). Il fenomenale giocatore dei giallo-neri di Dortmund è uno dei centrocampisti più estrosi e fantasiosi in FUT: 450.000 crediti sono una cifra notevole ma il tedesco li vale tutti. Il centrocampista dell'Everton ha una buona visione di gioco e un'accuratezza nel passare il pallone degna dei migliori interpreti dell'intera Premier League: con un po' di velocità in più sarebbe consigliatissimo (circa 80.000 crediti). Max e Mena sono due buoni esterni che offrono una buona velocità, dribbling e fantasia a un buon prezzo: per meno di 20.000 crediti un pensierino lo si può fare.



Per l'attacco EA propone per la prima volta nella stagione il tandem francese Karim Benzema (88)/ Kylian Mbappe (91) supportato dallo sconosciuto bomber figiano Roy Krishna (82) che milita nel campionato australiano. Il campione del Real Madrid ritrova nella settima carta stagionale lo smalto dei tempi migliori a un prezzo più che adeguato (70.000 crediti). Il favoloso Mbappe si conferma come uno dei più forti attaccanti di FUT e il degno erede della coppia Messi/CR7 per il futuro. Quotazione da capogiro: più o meno 1.500.000 crediti. Il sorprendente Krishna è da comprare a occhi chiusi: 20.000 crediti per la classica bestia da FUT. In panchina e in tribuna i giocatori da seguire sono il nostro Andrea Petagna (81), il marocchino Hamdallah (87), il cileno Ramos (76) e l'ariete belga Benteke (82).