Dal nuovo Doom al ritorno di Gears of War, tutte le novità dell'evento Xbox Games Showcase

La stessa Blizzard ha mostrato la prossima espansione del suo World of Warcraft, intitolata The War Within, confermando che la nuova battaglia di Azeroth avrà inizio il 26 agosto su PC ma non rispondendo in modo affermativo alle indiscrezioni che parlavano di un possibile lancio su Xbox. Tra la presentazione di un gioco di ruolo a turni chiamato Clair Obscur: Expedition 33 (realizzato da Sandfall Interactive e ispirato ai classici del passato), il primissimo video di gameplay di Metal Gear Solid 3 Delta: Snake Eater, un assaggio di Flintlock: The Siege of Dawn (creato dagli autori di Ashen e in uscita il 18 luglio), Microsoft ha dedicato il resto della conferenza a titoli first-party e nuove collaborazioni.