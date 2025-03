Da RoboCop al ritorno di Styx: tutti i videogiochi del Nacon Connect 2025

Non sono mancati, poi, nuovi assaggi di progetti come Ravenswatch e Dragonkin: The Banished. Nel primo caso, il gioco d'azione cooperativo roguelike si è mostrato con un nuovo video dedicato all'aggiornamento gratuito che introdurrà due personaggi inediti, Romeo e Giulietta: i due potranno sfruttare stili di combattimento e armi differenti per far fuori gli avversari e potranno essere utilizzati rigorosamente in coppia per proteggersi le spalle a vicenda.