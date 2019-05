Videogiochi, le console più brutte della storia

Il mondo dei videogiochi va da sempre a braccetto con quello del collezionismo e spesso le aziende produttrici di console si sbizzarriscono con edizioni limitate e celebrative da mettere in vendita o regalare agli appassionati in occasioni speciali. Non sempre, però, i risultati sono un gran bel vedere: abinamenti di colore discutibili, inutili protuberanze e design anonimi sono sempre dietro l'angolo, così abbiamo deciso di raccogliere in una galleria quelle che, a nostro parere, sono le console più brutte di sempre. "Buona" visione!