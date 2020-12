Videogiochi, a Natale tra PlayStation 5 e Xbox Series X

Sotto l'albero due console nuove: non accadeva da sette anni. PlayStation 5 e Xbox Series X sono l'oggetto del desiderio di tanti ragazzi (e non solo). Non mancano anche i giochi: da Assassin's Creed Valhalla a Cyberpunk 2077, dal nuovo Call of Duty fino alla mitologia greca di Immortals: Fenyx Rising, ce n'è per tutti i gusti. E intanto Nintendo festeggia i 35 anni di Super Mario con una serie di iniziative e... una pista di macchinine da costruire in soggiorno.