Trasformarsi in Iron Man grazie alla realtà virtuale: parlano gli sviluppatori del videogame

Dopo aver dominato per un decennio al cinema, i supereroi dei fumetti Marvel sono pronti a conquistare definitivamente anche il mondo dei videogiochi: il successo di Marvel's Spider-Man, esclusiva PS4 di Insomniac Studios, è stato l'apripista per l'arrivo di altri beniamini dell'universo realizzato dalla Casa delle Idee, tra i quali Iron Man . L'eroe sarà infatti protagonista di un gioco in realtà virtuale che arriverà in esclusiva su PlayStation VR la prossima estate.

Tgcom24 e Mastergame ne hanno parlato con lo sviluppatore Ryan Darcey, game designer presso gli studi Camouflaj, che ci ha svelato perché gli appassionati dei fumetti Marvel dovrebbero assolutamente tenerlo d'occhio.

Marvel's Iron Man VR permetterà ai giocatori di indossare il caschetto di PlayStation VR e sentire realmente la sensazione di indossare l'armatura dell'eroe. Tuttavia, contrariamente ad altre esperienze in realtà virtuale basate sui supereroi, quella messa in piedi dagli sviluppatori non sarà una banale tech demo o un'esperienza di un paio d'ore, bensì un gioco completo con una storia e tante missioni da scoprire. "Volevamo creare un gioco completo e non accontentarci di dare ai giocatori una breve esperienza", commenta Darcey. "Iron Man VR offrirà una campagna divisa in capitoli con una serie di missioni, una trama piuttosto articolata e cut-scene".

Il compito più difficile per il team di sviluppo, al fine di creare un'esperienza che emulasse in tutto e per tutto il personaggio di Iron Man, è stato replicare la posa caratteristica dell'eroe in fase di volo, con le braccia dritte dietro la schiena per consentire l'uso dei propulsori. "Quando abbiamo iniziato a progettare Iron Man VR, la prima cosa a cui abbiamo pensato è stata l'iconica posa che il personaggio assume quando vola", confessa il game designer. "Sapevamo che avremmo dovuto rispettarla: solo così i giocatori avrebbero avvertito davvero la sensazione di vestire i panni di Iron Man".

Questo compito non è stato certo semplice, ma gli sviluppatori avevano le idee chiare sin dal principio: "Abbiamo lavorato a lungo sul sistema di movimento e combattimento, ma nonostante i ritocchi, le rifiniture e i miglioramenti, il modello di base è rimasto fedele alla prima visione che abbiamo avuto", confida con orgoglio Darcey, che sottolinea come Iron Man fosse il personaggio perfetto per una trasposizione in realtà virtuale. L'headset di PSVR si trasforma infatti nell'elmo dell'eroe, con tanto di interfaccia futuristica in bella vista, mentre i due controller PlayStation Move sembrano fatti appositamente per replicare i propulsori nei guanti di Iron Man. Insomma, il coinvolgimento è assicurato.

Marvel's Iron Man VR, le immagini del gioco in realtà virtuale di Camouflaj

Ad accrescere la sensazione di trovarsi realmente all'interno dell'armatura di Iron Man ci ha pensato anche una scelta da parte dello stesso team di sviluppo, che si è assicurato che le braccia fosser visibili nel gioco in ogni situazione, al contrario di altri giochi VR che mostrano solo le mani. "Dotare il modello del personaggio di braccia è stata una sfida extra", sostiene Darcey. "Spesso si semplifica il tutto dando al giocatore la possibilità di vedersi solo le mani, ma sapevamo che i fan non ce l'avrebbero mai perdonato". Secondo il game designer di Camouflaj, infatti, i fan di Iron Man vogliono vedere mani, braccia e il vistoso uniraggio presente sul petto prima di spiccare il volo, ed era essenziale che la software house riuscisse a fare uno sforzo extra per garantire questa possibilità.

L'impegno di Camouflaj è stato tale da assicurarsi la piena fiducia da parte di Marvel, che ha dato al team la possibilità di creare una storia originale, slegata dal Marvel Cinematic Universe, ispirata ai fumetti più rappresentativi di Iron Man e dell'uomo dietro l'armatura, quel Tony Stark che sarà protagonista tanto quanto la sua controparte. "Marvel ha seguito il progetto, lasciandoci comunque molto liberi di proporre idee", conferma Darcey. "Abbiamo potuto pescare un po' ovunque per realizzare la nostra visione di Iron Man, per Marvel era importante che non tradissimo lo spirito del personaggio".

Il gioco, il cui sviluppo è stato completato da Camouflaj proprio nelle scorse ore, arriverà in esclusiva su PlayStation VR il prossimo 3 luglio, e lo sviluppatore spera davvero che i possessori del visore possano dare una chance al progetto grazie disponibilità di una demo gratuita. Già con la versione dimostrativa, infatti, è possibile notare gli sforzi profusi dall'azienda nel creare un sistema di movimento fluido, capace di prevenire il fenomeno del motion sickness e di rendere l'esperienza piacevole anche per chi non fosse perfettamente a proprio agio con i giochi in realtà virtuale.

Questo sistema, insieme a una storyline che si articolerà all'interno di una campagna composta da missioni, cut-scene e attività secondarie, daranno vita a quello che vuole essere il nuovo punto di riferimento per i giochi VR legati ai supereroi. Un gioco che promette di immergerci nel mondo di Iron Man, di farci sentire davvero di essere Iron Man ogni qual volta deciderete di spiccare il volo, di sfruttare i propulsori per spostarvi rapidamente in cielo, di utilizzare l'incredibile sistema offensivo presente nell'armatura dell'eroe e gestito dall'intelligenza artificiale Friday, che insieme ad altri personaggi come Pepper Potts farà ovviamente la sua comparsa nell'avventura. Appuntamento alle prossime settimane per scoprire il verdetto definitivo sul nuovo gioco dedicato all'eroe dei fumetti Marvel.

