Da Metroid Prime 4 al nuovo The Legend of Zelda: tutte le novità del Nintendo Direct

Tra un nuovo sguardo a Luigi's Mansion 2 HD (in arrivo il 27 giugno) e Nintendo World Championship: NES Edition (previsto per il 18 luglio), l'azienda ha svelato un aggiornamento gratuito per Nintendo Switch Sports che, in estate, offrirà la possibilità di giocare a basket. A proposito di aggiornamenti, il servizio Nintendo Switch Online si è ampliato con quattro nuovi titoli: oltre a due classici dell'era Game Boy Advance, come Metroid: Zero Mission e The Legend of Zelda: A Link to the Past Four Swords, è stata aggiunta una collezione per un pubblico più adulto con due titoli per Nintendo 64, Turok: Dinosaur Hunter e Perfect Dark. Tutti e quattro i giochi sono disponibili da oggi per gli abbonati.