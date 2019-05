Tra passato e futuro 6 maggio 2019 14:48 Il papà dei Pokémon: “Ecco i miei preferiti” Abbiamo incontrato Tsunekazu Ishihara dopo lʼannuncio dei nuovi giochi per Switch e lʼarrivo del film Detective Pikachu

Entro la fine del 2019 la ventennale serie di videogiochi Pokémon arriverà su Nintendo Switch grazie a Pokémon Spada e Scudo, portando per la prima volta un gioco della saga non solo su console portatile ma anche sul televisore di casa grazie alla doppia funzionalità di Switch. Fra pochi giorni, invece, Detective Pikachu sarà pronto a debuttare sul grande schermo nel primo film live-action hollywoodiano dedicato ai "piccoli mostri". Pokémon GO continua a intrattenere sugli smartphone e il gioco di carte collezionabili è in continua crescita. Il fenomeno Pokémon, a più di vent'anni dal debutto, continua ad affascinare adulti e bambini. Ne abbiamo approfittato per scambiare quattro chiacchiere con il presidente di The Pokémon Company, Tsunekazu Ishihara, sul passato e il futuro del brand.

Mastergame: Sono passati ventitrè anni dal debutto di Pokémon. Come si sente a riguardo?



Tsunekazu Ishihara: Non ho prestato attenzione al numero di anni, ma poi ho guardato, e sono davvero tanti. Sembra ancora ieri...



Mastergame: Cosa significa per voi questo passaggio dell'iconica serie di videogiochi su Nintnedo Switch?



Tsunekazu Ishihara: Credo che ora la serie offra ai fan più possibilità di gioco, sia a casa sul televisore sia “on the go”.



Mastergame: Considera Pokémon Spada e Scudo un valido punto di partenza per i neofiti della serie, o piuttosto qualcosa che soddisferà i fan di vecchia data?



Tsunekazu Ishihara: Pokémon Let’s Go, Pikachu! e Pokémon Let’s Go, Eevee!, usciti nel 2018 e che offrono contenuti e un gameplay che lo rendono molto accessibile ai giocatori Pokémon in erba, sono molto diversi da Pokémon Sword e Pokémon Shield, con cui i fan potranno giocare per molti anni a venire - quindi il nostro messaggio è: tornate a trovarci presto!



Mastergame: I Pokémon sono da sempre nel mondo dell'intrattenimento anche per quanto riguarda i film, fin dal primissimo lungometraggio animato del 1998, ma è solo oggi con Detective Pikachu che approccia il cinema live-action. Come mai avete scelto uno spin off per compiere questo importante passo?



Tsunekazu Ishihara: Ho ricevuto diverse idee per il film, ma sfortunatamente non ho trovato nulla di soddisfacente. Perché? Perché sentivo che mancava sempre una cosa, una trama avvincente che comprendesse le caratteristiche di Pokémon e che potesse far rivivere Pokémon”. La maggior parte delle storie parlava di un ragazzo o di una ragazza con poteri soprannaturali che salvavano il mondo con Pokémon, o qualcosa del genere. Mi sembrava che fossero più adatti ai film di Marvel Comics che a Pokémon. La mia idea di avventura era tra un essere umano molto realistico, senza poteri magici o soprannaturali, e piccoli mostri, e non molto ambizioso, cioè nessuno doveva salvare il mondo o l’universo. Invece, avevo in mente una piccola avventura estiva, qualcosa come “Stand By Me”, ma non è successo niente per un bel po’ di tempo. È stato solo quando è arrivato Ryan Reynolds... la sua personalità ha portato il progetto al livello successivo. Anche se la storia di Detective Pikachu era una cosa nuova per Pokémon, il tema dei legami familiari e la risoluzione degli enigmi ha aggiunto tanto divertimento in più. Quindi nel complesso sono fiducioso che si tratti di una trama avvincente per un film del genere. Ho pensato inoltre che il mondo è già stato salvato in tanti film da molti eroi, e quindi non era necessario che fossero i Pokémon a salvarlo nuovamente. Ho voluto invece iniziare con il salvataggio di un singolo essere umano, qualcuno come te e me, ed è per questo che ho scelto il Detective Pikachu e la trama per questo film.