2 novembre 2018 00:51 Fortnite: guida alle sfide della settimana 6 (Stagione 6) Vi sveliamo come ottenere più punti esperienza nella Battaglia Reale di Epic Games

A partire da oggi potrete cimentarvi nelle prove della settimana 6 della sesta stagione di Fortnite: Battaglia Reale. Completandone almeno quattro verrete immediatamente ricompensati con 5000 punti esperienza.



Le sfide sono divise, come sempre, tra quelle disponibili per tutti gli utenti e quelle riservate a chi è in possesso del Battle Pass.

SFIDE AD ACCESSO LIBERO



Posiziona Trappole Congelanti

Trovate e piazzate tre Trappole Congelanti. Questi nuovi oggetti possono essere posizionati sui muri e i pavimenti (anche quelli costruiti da voi), e congelano i piedi di chiunque le calpesti, facendoli scivolare in giro per un breve periodo.

La cosa positiva è che questa sfida vi richiede soltanto di posizionare le trappole: non avete bisogno che un nemico le attivi. Questi oggetti si trovano in pacchetti da tre, il numero perfetto per completare la richiesta!



Cerca un forziere in diversi luoghi indicati

Aprite un forziere in sette luoghi differenti. Atterrate in una qualsiasi delle aree dotate di un nome sulla mappa e scovate una cassa del tesoro; se pianificate bene il percorso, dovreste riuscire ad attraversare due o tre zone diverse nel giro di una singola partita.



Eliminazioni con fucile pesante

Sconfiggete tre nemici utilizzando un qualsiasi tipo di fucile pesante. Si tratta della tipologia di armi più comune e, di norma, si è in grado di trovarne uno poco dopo l’atterraggio. Un colpo alla testa ha molte probabilità di abbattere un nemico in un istante, se siete abbastanza vicini.



SFIDE BATTLEPASS



Fase 1: Trova la partitura a Parco Pacifico

Una sfida a più fasi che vi richiederà di trovare degli spartiti e poi di suonarli su delle enormi tastiere.



Ecco la lista completa:



- Fase 1: trova la partitura a Parco Pacifico

- Fase 2: suona la partitura al piano vicino a Parco Pacifico

- Fase 3: trova la partitura a Corso Commercio

- Fase 4: suona la partitura al piano vicino a Corso Commercio

Per completare la prima parte vi basterà atterrare a Parco Pacifico e cercare la partitura al primo piano della casa al centro della zona nord - quella azzurra con il ragno gigante all’esterno.

Quindi potrete trovare la tastiera sulla montagna a ovest di Parco Pacifico, vicino a un gruppo di alberi. Suonate le note che avete trovato sulla partitura: C, E, G, E, C.

La seconda partitura è a Corso Commercio. Paracadutatevi nella zona est della cittadina ed entrate nell’edificio zeppo di librerie. Troverete il leggio vicino all’entrata del negozio.