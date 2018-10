12 ottobre 2018 07:12 Fortnite: guida alle sfide della settimana 3, stagione 6 Scopriamo le nuove imprese della settimana nel battle royale di Epic Games, lanciando pomodori addosso agli avversari

A partire da oggi potrete cimentarvi nelle prove della settimana 3 della sesta stagione di Fortnite Battaglia Reale. Completandone almeno quattro verrete immediatamente ricompensati con 5000 punti esperienza. Le sfide sono divise, come sempre, tra quelle disponibili per tutti gli utenti e quelle riservate a chi è in possesso del Battle Pass.

SFIDE AD ACCESSO LIBERO



Rianima un giocatore in diverse partite

Rianimate alleati in cinque diversi incontri. Per aumentare le vostre probabilità, cercate di restare in gruppo con gli alleati. I compagni, nella modalità 50v50, cadranno a terra frequentemente: approfittatene per completare in fretta la sfida.



Fase 1: cerca un forziere a Rifugio Ritirato

Questa sfida è divisa in più parti, ognuna delle quali vi richiederà di aprire un forziere in una specifica area della mappa. Una volta completato uno step, dovrete attendere la fine dell’incontro perché la sfida si aggiorni.

Ecco le altre quattro parti:

- Fase 2: cerca un forziere a Corso Commercio

- Fase 3: cerca un forziere alle Spiagge Snob

- Fase 4: cerca un forziere nelle Lande Letali

- Fase 5: cerca un forziere nel Parco Pacifico



Eliminazioni con trappole

Sbarazzatevi di un singolo nemico utilizzando una trappola. Sfortunatamente, i recenti cambiamenti apportati ne hanno ridotto il danno a 75, rendendo più difficile portare a termine il compito.



Piazzatele vicino alle porte per cogliere di sorpresa i giocatori distratti. Potete posizionarle anche ai loro piedi, se riuscite ad avvicinarvi senza farvi notare.

Eliminare un nemico con una trappola può sembrare difficile, ma in realtà non lo è. Cercate di atterrare vicino ai Pinnacoli Pendenti e piazzatene una in un’area trafficata. Evitate gli angoli in cui difficilmente passano i giocatori e posizionate lì sopra un’arma appetibile.



Un altro modo semplice per completare questa sfida è giocando in squadra o in coppia. Atterrate un nemico, costruitegli intorno dei muri e posizionate una trappola sotto di lui. Potreste aver bisogno di sparare un colpo all’avversario per far sì che la trappola si attivi. Ricordatevi che deve trattarsi di un nemico che voi (non un vostro compagno) avete atterrato.



SFIDE BATTLEPASS



Completa le sfide a tempo

Questa sfida vi richiede di completare cinque prove a tempo e, contrariamente a quanto potreste pensare, non riguardano la pista nel deserto. Sparse nella mappa troverete degli ologrammi a forma di cronometro. Raccoglietelo per dare inizio alla prova: dovrete raccogliere una serie di sfere blu prima che il tempo scada.

Alcune di queste prove, come quella presso le Spiagge Snob, richiedono un veicolo per essere completate.



- Sulla collina con la piccola baracca a sud dei Pinnacoli Pendenti

- Sulla cima della collina a est delle Spiagge Snob

- Sulla cima della montagna a ovest del Profondo Stantio

- Presso la base ovest del tempio principale al Tempio Tomato

- Nella parte sud del ponte arancione a sudest dei Condotti Confusi



Fase 1: visitate le Rapide Rischiose e il Bosco Blaterante in un’unica partita

Una sfida a più step che vi richiede di raggiungere diverse aree della mappa durante una singola partita. Di conseguenza, potrete aspettarvi di trovare un bel po’ di giocatori nelle strade più brevi che collegano le mete; se volete evitarli, prendete delle strade più lunghe. Ricordatevi che non dovete visitarli in un ordine preciso, basta mettere piede in entrambe prima della fine della partita.



Ecco gli altri step:

- Fase 2: visita il Profondo Stantio e il Palmeto Paradisiaco

- Fase 3: visita il Boschetto Bisunto e le Sponde del Saccheggio



Colpisci un giocatore con un pomodoro da 15 metri di distanza o più

Il pomodoro è un accessorio che potete sbloccare arrivando al grado 28 del Pass Battaglia della stagione 6. Una volta ottenuto, equipaggiatelo per poterlo lanciare durante un match. Non sappiamo ancora se colpire un compagno di squadra conti ai fini del completamento della sfida.



Elimina un avversario in partite differenti