30 novembre 2018 17:39 Fortnite: guida alle sfide della settimana 10, stagione 6 Lo scatto di fine stagione

A partire da oggi potrete cimentarvi nelle prove della settimana 10 della sesta stagione di Fortnite Battaglia Reale. Completandone almeno quattro verrete immediatamente ricompensati con 10000 punti esperienza. Le sfide sono divise, come sempre, tra quelle disponibili per tutti gli utenti e quelle riservate a chi è in possesso del Battle Pass.

SFIDE AD ACCESSO LIBERO



Visita una Nave Vichinga, un cammello e un Bus Battaglia distrutto



Tre diverse posizioni per una missione piuttosto semplice. Il vostro compito è di trovare e visitare una nave vichinga, un cammello e un bus battaglia distrutto per completare la sfida; fortunatamente, qui sotto trovate sia una mappa, sia la lista delle posizioni!

Dovrete avere un po' di pazienza, perché probabilmente sarete costretti a visitare un solo luogo a partita.



- Nave vichinga: atterrate sulla cima della montagna a sud est delle Spiagge Snob e montate sulla nave posta sulla cima della cascata gigante;

- Cammello: nel deserto, recatevi verso il distributore di carburante vicino ad Approdo Avventurato: troverete la statua sul lato ovest della struttura, lungo la strada;

- Bus battaglia distrutto: dirigetevi presso la miniera a forma di ombrello vicino a Passatempi Pomposi. Il bus è a sud della miniera.



Costruisci delle strutture



Crea 250 segmenti di costruzioni. Questa sfida risulta particolarmente facile se non si punta a creare qualcosa di complesso, ma soltanto a costruire forsennatamente, magari anche solo per scopi difensivi (per ripararsi quando si è sotto il fuoco nemico) per finire in fretta. Facile!



Le modalità con squadre più numerose sono ideali, perché vi danno più tempo per costruire senza preoccuparvi troppo del nemico.



Cerca forzieri ai Pinnacoli Pendenti o a Palmeto Paradisiaco



Atterrate in una delle due zone e puntate ad aprire sette forzieri. Fortunatamente, entrambe le aree sono ricche di edifici e, di conseguenza, stanze – molte delle quali nascondono questi tesori. Ricordatevi però che sono luoghi molto frequentati e potreste incappare in un numero elevato di nemici (specialmente ora che questa sfida è attiva).

SFIDE BATTLEPASS



Completa le prove a tempo dei veicoli



Saltate a bordo di un veicolo (ATK o Quad) e cercate degli ologrammi composti da una ruota e un cronometro. Attivateli per cominciare una missione a tempo in cui dovrete raccogliere ogni sfera blu posta in mezzo a una coppia di bandiere, lungo un percorso.

Dove si trovano queste prove a tempo? Ne abbiamo trovate sei in totale, ma a voi basterà completarne tre:



- Crocevia del Ciarpame: davanti al lama di metallo;

- Passatempi pomposi: all'ingresso del negozio di souvenir;

- Sulla cima della montagna a nord del Laboratorio della Latrina;

- A sud di corso commercio;

- Presso la grande torre di trasmissione nell'angolo nord est del Profondo stantio;

- A est di Palmeto paradisiaco, vicino alla casa abbandonata.



Posiziona Torrette Montate in diverse partite



L'ultima aggiunta all'arsenale di Fortnite ottiene una sua sfida. Trovate e posizionate tre torrette montate in diverse partite. Le probabilità di incappare in uno di questi potenti strumenti è sotto l'1%, quindi cercate di accaparrarvi ogni scorta piovuta dal cielo!