Doom Eternal, la genesi delle ambientazioni in una gallery esclusiva

Continua il nostro viaggio alla scoperta dei retroscena di Doom Eternal , con gli sviluppatori del team id Software che ci spiegano come sono nati gli elementi principali della nuova e infernale avventura del leggendario Doom Slayer . Dopo aver approfondito la creazione delle armi , Tgcom24 e Mastergame vi mostrano oggi in esclusiva una gallery dedicata a un altro pezzo forte dell'avventura: gli scenari .

Le ambientazioni sono infatti uno degli elementi più caratteristici dello sparatutto in prima persona prodotto da Bethesda (fresca di acquisizione da record da parte di Microsoft), che ci ha spiegato nel dettaglio le fonti di ispirazione grazie al commento di alcuni membri della software house.

Si parte dalla Fortezza del Destino, uno dei luoghi più evocativi: "Durante lo sviluppo estetico della Fortezza del Destino, ci siamo soffermati su quest'immagine dell'atmosfera di base che volevamo evocare, che in qualche modo ricordava il castello di Dracula", commenta il designer Colin Geller." Ci intrigava molto giocare con l'idea che questo fosse il castello e la roccaforte del Doom Slayer. Nella versione finale inclusa nel gioco abbiamo mantenuto questi elementi, e l'effetto è straordinario".

Lo stesso sviluppatore parla dell'arrivo degli Inferi in Terra, con uno scenario che riesce a rappresentare alla perfezione il concetto di "inferno": "L'obiettivo, in questo caso, era di definire l'atmosfera e il panorama che avremmo incontrato in Super nido di sangue", prosegue Gellar. "Ci siamo divertiti molto a lavorarci, e il risultato finale è un'immagine che mostra il caos inarrestabile dell'Inferno che invade e divora l'umanità". Il designer ha inoltre avuto l'opportunità di lavorare anche al Complesso ARC, uno degli ultimi edifici costruito dall'uomo. "Durante le prime fasi dello sviluppo del Complesso ARC, abbiamo stabilito che la struttura dovesse essere uno degli ultimi baluardi dell'umanità sulla Terra", svela. "Qui è rappresentata in modo decisamente più maestoso rispetto alla versione finale, ma si colgono comunque i contrasti tra la parte all'interno e quella all'esterno delle mura. Lavorare sulle proporzioni, in quest'immagine, è stato molto divertente".

La colonna sonora è un elemento fondamentale per garantire la giusta atmosfera, e gli sviluppatori si sono assicurati che l'heavy metal fosse in qualche modo anche parte dell'ambientazione. "L'Inferno di DOOM Eternal è abbondantemente ispirato alle copertine degli album heavy metal e ai precedenti titoli della serie", commenta Jon Lane. "In DOOM Eternal, abbiamo deciso di soddisfare le aspettative da parte dei fan di un'interpretazione letterale: fuoco e zolfo, iconografia religiosa plateale ed elementi scenografici sopra le righe. Con DOOM Eternal ci siamo scatenati e abbiamo spinto al massimo gli elementi di orrore e brutalità dell'ambientazione. I fan della serie troveranno in Nekravol ben più di un omaggio nascosto ai titoli classici". Gli fa eco il designer Alex Palma: "L'idea generale in questo caso erano sangue e viscere ammassate in una città devastata. La sfida è stata quella di dare al tutto un aspetto organico ed heavy metal al tempo stesso".

Palma, tra l'altro, è stato uno dei responsabili del design delle Sentinelle, le gigantesche statue che si notano nelle prime battute dell'avventura. "Questo è stato uno dei primissimi bozzetti per DOOM Eternal. Ci è servito più che altro come ispirazione per avere una rappresentazione del passato del Doom Slayer e, al tempo stesso, per espandere ulteriormente l'universo del nostro gioco", svela il designer, che prosegue: "Mi sono divertito molto a lavorare a quest'immagine. L'arena aggiunge profondità, sia a livello visivo che di storia. Sono molto felice di aver avuto una base narrativa solida su cui lavorare per il gioco".

Al designer Bryan Flynn è toccato il compito di realizzare gli scenari che avrebbero accompagnato Doom Slayer al ritrovamento della storica arma BFG 10.000. "Questa è un'immagine della struttura esterna di supporto al BFG 10.000", commenta Flynn. "Le zone più in alto sono concepite per essere percorse a piedi, mentre quelle in basso sono più o meno un groviglio di cavi e tubi che conducono al cannone". La possibilità di sbizzarrirsi, in termini di idee e proporzioni, è stato ciò che ha conquistato il designer. "Creare l'interno del BFG 10.000 è stato uno dei miei lavori preferiti", commenta. "Ho pensato di dare un'idea delle dimensioni di questo cannone utilizzando delle impalcature e dei camminamenti circondati da imponenti strutture per concentrare l'energia. La sagoma del cannone ha anche una forma concepita specificamente per assicurare la visuale migliore sullo spettacolo di fuochi d'artificio che vedrà protagonista il Doom Slayer".

Per concludere, Bethesda ha mostrato un artwork che parla delle ispirazioni horror emerse nella concezione dell'architettura Makyr: "Questo è uno dei disegni che ci ha consentito di trovare la chiave definitiva per rappresentare Urdak", svela il designer Emerson Tung. "Fin dall'inizio avevamo deciso che il paradiso, in DOOM Eternal, dovesse essere rappresentato in modo diverso rispetto ai canoni a cui ci ha abituato la cultura popolare e quella religiosa, così ho cercato ispirazione nell'arte biomeccanica di H.R. Giger e nel surrealismo di Beksinski".

Di seguito tutte le nuove immagini dedicate alle ambientazioni. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova gallery esclusiva estrapolata dall'artbook di Doom Eternal.

Gli sviluppatori di id Software ci spiegano come sono nati gli scenari che fanno da cornice al viaggio del letale Doom Slayer

