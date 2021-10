Da Little Devil Inside al nuovo Star Ocean: tutte le novità dall'evento State of Play di ottobre

Non è stato un evento particolarmente brillante quello tenuto da Sony per l'edizione ottobrina di State of Play , il format in streaming con cui l'azienda nipponica svela le novità in arrivo su PlayStation 4 , PS5 e PlayStation VR nei mesi a venire. Quella delle scorse ore è stata una conferenza breve e prettamente incentrata sui videogiochi di terze parti che arriveranno sulle due console ammiraglie PlayStation, che ci ha permesso di scoprire un assaggio del nuovo Little Devil Inside e un primo video di Star Ocean: The Divine Force .

La conferenza si è aperta con un nuovo battle royale, l'ennesimo di un genere ormai particolarmente saturo: si tratta di Deathverse: Let it Die, nuovo progetto realizzato da Grasshopper Manufacture sotto l'egida di GungHo Entertainment e ambientato nell'universo di Let it Die.

Si tratta di un nuovo titolo multiplayer in cui la parola chiave è "sopravvivenza": sarà necessario far fuori ogni altro avversario grazie a una serie di armi davvero bizzarre e meccaniche che combinano PvE e PvP. Il gioco uscirà su PS4 e PS5 il prossimo anno.

Tra le produzioni più interessanti c'è stata sicuramente We Are OFK, avventura che ci racconterà la storia della band pop indipendente OFK attraverso cinque episodi e altrettante canzoni del gruppo musicale, mescolando elementi tipici dei giochi di ruolo a una storia che approfondirà la vita di ogni musicista. Anche in questo caso, il gioco sarà disponibile su entrambe le console nel 2022.

Nel mezzo, c'è stato spazio per un nuovo video di Five Nights at Freddy's: Security Breach, in arrivo il 16 dicembre, e The Isle of BIGsnax, nuovo aggiornamento gratuito per Bugsnax che esordirà nei primi mesi del prossimo anno.

Non poteva mancare Devolver Digital, che ha svelato l'arrivo su console PlayStation di uno dei suoi titoli più convincenti dell'anno: Death's Door, il nuovo gioco creato dai ragazzi di Acid Nerve che, dopo il lancio in esclusiva su PC e Xbox, debutterà anche su PS4 e PS5 a novembre, offrendo in omaggio una copia di Titan Souls a tutti coloro che prenoteranno l'edizione digitale da PlayStation Store.

Subito dopo, sono arrivati nuovi filmati per KartRider Drift e The King of Fighters XV, in entrambi i casi utili per pubblicizzare le imminenti versioni di prova riservate agli utenti PlayStation.

Sul finire della conferenza è arrivato l'annuncio del nuovo gioco di Invisible Walls prodotto da Versus Evil, intitolato First Class Trouble: si tratta di un gioco che ricorda il concept di Among Us e che metterà una serie di giocatori su una nave da crociera con lo scopo di fuggire dopo aver collaborato.

Come nel titolo indie di InnerSloth, a rendere il tutto più interessante ci pensano due impostori che tenteranno di sabotare i tentativi di fuga del gruppo. Toccherà dunque unire le forze per individuare i due responsabili del sabotaggio e ottenere così la vittoria.

Le novità più importanti dello State of Play di ottobre sono arrivate sul finale: Square-Enix e Tri-Ace hanno svelato con un video di gameplay il nuovo Star Ocean: The Divine Force, che arriverà prossimamente su PS4 e PlayStation 5 offrendo nuove ambientazioni da esplorare, un combat system ancora più vasto e un cast variegato di personaggi che renderà le battaglie ancora più entusiasmanti.

Il pezzo forte, però, è stato Little Devil Inside, il videogame di Neostream Interactive che si era fatto notare in occasione della conferenza di annuncio della console next-gen di Sony nel giugno 2020. Il team di sviluppo ha mostrato un lungo video in cui sono arrivati non solo dettagli sulla storia, ma anche sulle meccaniche di gameplay e sul combat system alla base della nuova produzione, il cui debutto non è stato tuttavia ancora confermato da Sony: il gioco arriverà prossimamente su PS4 e PS5, ma al momento non c'è una finestra di lancio definitiva.

