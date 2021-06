eSports: doppio trionfo del Genoa, vittoria nei campionati eSerie A ed eFemminile

Gli Accurso Brothers, gestiti dal team Pro2Be Esports, hanno affrontato il Bologna nella fase Final Eight della eSerie A TIM su eFootball PES 2021, superando per 1-0 la star della squadra rivale IronPatt17, che aveva battuto Cagliari, Fiorentina e Torino nelle fasi precedenti. Il Grifone ha così ottenuto la vittoria nella prima edizione della eSerie A TIM, un trionfo che la squadra rossoblù ha celebrato su Twitter con le foto della cerimonia.

La festa non è finita qui per il Genoa, che grazie alla marcia inarrestabile di Elena "Hevnokat" Coriale ha vinto con ben quattro giornate d'anticipo il campionato eFemminile. Numeri a dir poco impressionanti per la pro player di FIFA 21, che ha ottenuto 18 vittorie su 18, segnando 120 gol e subendone soltanto 9, eguagliando così il record di realizzazioni personali (e avendo tutte le possibilità per superarlo abbondantemente). Anche in questo caso, la squadra ha celebrato il trionfo della sua star su Twitter.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!