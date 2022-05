Tetrarchia, un gioco da tavolo per salvare l'Impero Romano

In questo episodio torniamo all'aprile del 313 d.C. per ripercorrere uno dei momenti topici della storia dell' Impero Romano .

Siamo a

Spalato

si aggira un vecchio. Gaio Aurelio Valerio è il suo nome, ma tutti lo conoscono come Diocleziano

, in una grande villa romana. Nei suoi meravigliosi giardini, tra i giochi d’acqua delle fontane e all’ombra dei grandi porticati adornati da preziose statue in marmo,. Uno degli ultimi grandi Imperatori di Roma, e quel giorno l’anziano signore si sarebbe coricato per l’ultima volta nel suo letto prima di spirare, sfiancato dalla malattia e dagli affanni di una vita a dir poco tormentata.

IGN

Era diventato imperatore quasi trent'anni prima, nel pieno del periodo più terribile della storia romana

lui ebbe un’idea diversa: separare l’Impero in due parti, Occidente e Oriente, condividendo il potere con altri tre "colleghi"

: l’anarchia del terzo secolo, in cui l’Impero era stato squassato da continue lotte tra generali rivali, senatori ambiziosi, profittatori di ogni sorta e agguerriti nemici che premevano ai suoi malconci confini. Diocleziano pareva essere solo l’ultimo di una lunga serie di Imperatori destinati a un breve periodo di potere prima di morire in battaglia o finire assassinati. Ma Diocleziano no,

Il nuovo assetto avrebbe permesso un migliore controllo del territorio, aperto la strada a importanti riforme economiche e sociali, determinato un nuovo e molto più efficiente (anche se rigidissimo) assetto amministrativo.

Tetrarchia, il "Governo dei Quattro", questo sarebbe stato il suo nome e funzionò

: i quattro imperatori poterono dedicarsi alle grandi campagne militari necessarie per cacciare i nemici oltre i confini e sedare le innumerevoli rivolte interne.

IGN

Poi, la malattia e gli affanni.

Nel 305, Diocleziano fece un’altra cosa inaudita per un Imperatore fino a quel momento: abdicò e si ritirò pacificamente a vita privata

costringendo Diocleziano a intervenire di nuovo per limitare i danni

. Ma la tetrarchia, privata dal suo carisma e delle sue capacità, non sopravvisse a quel colpo. I nemici tornarono a minacciare l’Impero, i colleghi di Diocleziano non si mostrarono alla sua altezza, perfino i loro figli lottarono tra di loro per il potere

Fu tutto vano e nel 313 solo la morte liberò dai suoi affanni quel vecchio generale

Costantino

possiamo rivivere il sogno di Diocleziano e salvare ancora una volta l’Impero, giocando a Tetrarchia

, mentre il giovanesi avviava a consolidare il proprio potere personale. Alla morte di quest’ultimo, dopo qualche altro decennio di relativa stabilità, l’Impero romano si avvierà sulla strada del suo inevitabile declino. Oggi, però,