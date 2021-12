Rendi uniche le tue feste con i giochi da tavolo

Questo Natale la vostra missione è una sola: diffondere la conoscenza dei giochi da tavolo nel vostro gruppo di amici! Se pensate che questo sia un compito semplice, siete fuori strada... per questo abbiamo preparato una lista di titoli da regalare (e farsi regalare) per riuscire a mettere chiunque attorno ad un tavolo. Oltre ad alternative ai "grandi classici", vi abbiamo messo alcune novità che sicuramente renderanno felici chi li riceverà!

Per chi cerca un gioco adatto a tutti

CASCADIA

Edizione Italiana: Little Rocket Games

Numero giocatori: 1-4

IGN

Semplice da spiegare e bello da vedere, Cascadia è un gioco capace di mettere d'accordo tutti. La sua versione base prevede un livello di sfida capace di conquistare i giocatori più smaliziati, mentre un'opzione semplificata delle regole (definita "per famiglie") permette di coinvolgere principianti e giocatori più giovani. Se poi vi sentite un po' come gli orsi del gioco, c'è anche una modalità in solitario per mettervi alla prova senza bisogno di interagire con altri!

IGN

La sfida sta nel scegliere delle tessere Habitat abbinate casualmente a una diversa tipologia di pedine di legno raffiguranti animali selvatici, per poi piazzare entrambe nella propria area di gioco. Concatenare habitat in sequenza e posizionarci sopra gli animali seguendo specifiche richieste indicate dalle carte punteggio è ciò che può portarvi alla vittoria, ma per quanto semplice possa sembrare in teoria, all'atto pratico riuscire a incastrare tutto nel modo più efficiente possibile è una vera sfida. Fortunatamente, anche se impegnativo, Cascadia non è mai troppo impietoso con i giocatori e, a differenza di altri titoli simili, se si commette un errore qui c'è sempre spazio per porvi rimedio. Questo crea una piacevole atmosfera al tavolo, dove concentrazione e chiacchiericcio trovano un perfetto equilibrio. Tra le urla di disappunto per vedersi soffiare l'accoppiata habitat/animale e l'estrema soddisfazione di riuscire a posizionare quel desideratissimo orso nella posizione per fare tanti punti, Cascadia è divertimento assicurato per chiunque.

Un regalo perfetto per ... chi ama questo hobby, per chi cerca un titolo per serate tra amici e in famiglia, per chi adora i puzzle game, per chi ama la natura.

Per chi cerca un'alternativa a Risiko

KEMET

Edizione Italiana: Pendagon Game Studio

Numero giocatori: 2-5

IGN

Quando si parla di giochi di conquista e controllo del territorio, Risiko è senza dubbio il punto di riferimento per chiunque non sia pratico di giochi da tavolo. Se anche voi amate le sfide che vi mettono di fronte allo scontro diretto con altri giocatori, allora è forse giunto il momento di fare un salto di qualità e provare qualcosa di po' più complesso.

Esteticamente Kemet è qualcosa di spettacolare: la mappa di gioco è popolata da guerrieri egizi colorati (di forma e colore diverso a seconda della divinità per cui combattono), ci sono suggestive miniature di creature mitologiche e modellini di piramidi che crescono in altezza, un colpo d'occhio che ha il potere di evocare ricordi d'infanzia fatti di epiche battaglie tra soldatini di plastica. Basta poco per creare nella propria immaginazione una battaglia tra uno scorpione gigante e i soldati di Anubis supportati da una Sfinge... davvero epico!

Il vero punto di forza di Kemet è però il suo eccezionale sistema di gioco: semplice nella sua essenza, sfaccettato e complesso sul campo di battaglia. Nel proprio turno si deve semplicemente scegliere e portare a termine una delle azioni presenti sulla propria plancia, tipo muovere truppe, reclutare unità, pregare, potenziare una piramide (ce ne sono di quattro colori nel gioco base) o acquistare carte potere. E sono proprio le ultime due azioni a definire il cuore del gioco. In base al livello raggiunto da ogni piramide colorata è possibile acquistare dei potenziamenti per le proprie truppe, una scelta che influenzerà pesantemente il vostro stile di gioco. Opterete, per migliorie offensive, oppure preferirete giocare in difesa o, ancora, cercherete di avere più punti preghiera (che sono la valuta del gioco che vi permette di acquistare truppe e potenziamenti)? A voi la scelta. Se un aspetto di Risiko che proprio non potete sopportare è l'effetto fortuna del lancio dei dadi, sappiate che qui è completamente assente perché l'esito della battaglia è determinato dal numero di truppe coinvolte e dalla carta battaglia che decidete di giocare. Si può anche vincere uno scontro perdendo tutte le unità! Una mappa di gioco studiata in modo da mettere ogni truppa a pochi movimenti da qualsiasi altra area, crea una costante situazione di tensione, dove ogni unità è costantemente a rischio di essere attaccata e una mossa azzardata può innescare una catena di battaglie capace di lasciare tutti senza truppe e risorse. Anche se durante la partita potete mettere da parte svariati punti vittoria conquistando il controllo di alcuni tempi, vincendo battaglie e controllando piramidi, l'esito della sfida non sarà mai certo fino all'ultimo turno.

IGN

Kemet è un gioco in grado di regalare sfide indimenticabili agli appassionati del genere, ma anche di essere inizialmente un po' spaesante per i novizi. Vi assicuriamo però che se avrete la pazienza di entrare in quel mondo sarete ricompensati con grandi emozioni che vi faranno dimenticare altri titoli di conquista del territorio più popolari!

Un regalo perfetto per. .. Chi ama i giochi di conquista del territorio, per chi è affascinato dall'antico Egitto, per chi non ha paura dei giochi molto competitivi.

Per chi cerca un'alternativa a Monopoly

CATAN BIG BOX

Edizione Italiana: Giochi Uniti

Numero giocatori: 3-4 (fino a 6 con le espansioni)

IGN

Ok, siamo tutti d'accordo che Monopoly sia un grande classico... ma quanti di voi (che hanno più di 10 anni) continuano a considerarlo divertente? Se avete alzato la mano, quasi sicuramente avete poca familiarità con il mondo dei board game ed è arrivato il momento di allargare il vostro orizzonte con un classico moderno che condivide moltissimi punti di contatto con il vetusto gioco simbolo del capitalismo.

Pubblicato per la prima volta nel 1995, Catan vi mette nei panni di un colono su un'isola sperduta con il compito di costruire strade, colonie o città. Il problema è che per realizzare una qualsiasi struttura dovrete avere delle specifiche risorse (come legno, argilla, lana, grano, minerale) che probabilmente non riuscirete a produrre da soli. Infatti, non solo ogni territorio genera un solo tipo di merce... ma non è neanche detto che lo faccia ogni turno, perché sarà un lancio di dadi a determinare quali esagoni saranno produttivi e quali no. L'unica soluzione è darsi alla contrattazione serrata con gli altri giocatori. Il cuore di Catan sta proprio in questa fase di scambio in cui vale tutto pur di riuscire a chiudere un accordo: "ti offro 3 di lana per una argilla", "no, non farlo perché altrimenti lui va in vantaggio... accetta il mio legno per un’argilla anche se è meno conveniente". Al tavolo si parla, si discute, si trovano accordi creativi e poi si fa crescere la propria colonia con l'intento di essere sempre più indipendenti.

IGN

Contrattazioni, strutture da costruire, un pizzico di fortuna dovuto ai dadi... non vi ricorda qualcosa? Sia che lo vogliate regalare per far dimenticare Monopoly, sia che lo vogliate per la vostra collezione, non c'è momento migliore per acquistare Catan, perché con la scusa del Natale potete prendere la nuova Big Box Edition. In questa edizione, oltre al gioco base, sono presenti diverse espansioni, mappe speciali (tra cui la Corsica), scenari bonus (con obiettivi di vittoria particolari), il necessario per giocare in 6 (ottimo per partite in famiglia) e anche la versione alternativa "gioco di dadi" (perfetta per portarla con voi in viaggio). Se state cercando il titolo giusto per introdurre i vostri amici a questo hobby, non potete non prendere in considerazione Catan.

Un regalo perfetto per... chi ama i giochi di contrattazione, per chi ama il brivido del lancio di dadi, per chi non ha giocato ad altro gioco da tavolo all'infuori di Monopoly, per chi cerca un classico moderno.

Per chi cerca un'alternativa a Scarabeo

DREAMEMBER

Edizione Italiana: Studio Supernova

Numero giocatori: 2-6

IGN

Lo ammettiamo, in questo caso l'abbinamento è un po' forzato, perché l'unica cosa che veramente accomuna questo prodotto con Scarabeo è il solo fatto di essere entrambi giochi in cui le parole hanno un ruolo centrale.

Qui non c'è un tabellone con caselle bonus e neanche un sacchetto pieno di vocali e consonanti, ma solo un mazzo di carte con lettere di colore bianco o rosso. Ogni giocatore parte con sette carte in mano, mentre al centro del tavolo ne sono presenti quattro. Durante il vostro turno potete giocare una carta o pescarne una da mazzo; ovviamente, visto che per vincere si deve rimanere senza niente in mano, la prima opzione è preferibile... ma per poter mettere giù dovete essere sicuri di poter creare una parola che contenga tutte le lettere bianche e non usi nessuna delle lettere rosse presenti sul tavolo. Quindi, se sono presenti S, G, N bianche e L e I rosse, una parola che rispetti le condizioni potrebbe essere “SOGNO” e quindi potreste scartare una O bianca o una T rossa per esempio.

Nel momento in cui giocate una carta non dovete rivelare a che parola state pensando, ma un altro giocatore potrebbe lanciarvi una sfida. In quel caso rivelate immediatamente la parola (senza esitare neanche un secondo) e, se rispetterà le regole, colui che avrà avuto la sfacciataggine di mettervi in discussione sarà costretto a pescare due carte! Se invece stavate miseramente bluffando sarete voi a dover pescare 2 carte.

IGN

Dreamember è un'esperienza estremamente appagante, sia che vogliate giocare con una parola valida in mente, sia che decidiate di bluffare, perché metterà alla prova diverse abilità. Non solo dovrete testare la vastità del vostro vocabolario mentale o la capacità di organizzare le lettere per formare parole, ma metterete anche alla prova la vostra abilità di essere credibili. Un gioco semplice, divertente e capace di coinvolgere tutti dalla nonna all'amico professore con la puzza sotto al naso... e poi la versione che usa i quadri di Vincent van Gogh è davvero un bel regalo per questo Natale.

Un regalo perfetto per... chi ama i giochi con le parole, per chi vuole mettere alla prova la conoscenza dell'italiano, per chi vuole un titolo semplice da mettere sul tavolo, per chi cerca qualcosa per coinvolgere chiunque.

Per chi cerca un'alternativa a Cluedo

CHRONICLES OF CRIME 2400

Edizione Italiana: Uplay Edizioni

Numero giocatori: 1-4

IGN

Per molti anni gli appassionati di serie crime e di libri gialli hanno trovato in Cluedo uno dei pochi sistemi per portare il loro animo da detective sul tavolo da gioco. Recentemente però c'è stata un'esplosione di giochi con tematiche poliziesche, tanto che gli abbiamo dedicato un'apposita lista, e proprio in quella occasione abbiamo parlato di Chronicles of Crime. Questo sistema di gioco unisce le meccaniche di un boardgame classico con un'app per tablet e smartphone, aggiungendo anche un pizzico di realtà virtuale. Ci riferiamo a Chronicles of Crime più come a una "serie" che come a un singolo titolo, perché esistono diverse versioni (tutte acquistabili singolarmente) che vi permettono di allenare le vostre abilità deduttive in diverse ambientazioni e periodi storici, ma in occasione delle feste vi consigliamo l'ultimo uscito i cui avvenimenti si svolgono in un lontano futuro.

Carico di riferimenti classici del cyberpunk, 2400 vi mette nei panni di una detective solitaria determinata a portare avanti la tradizione di famiglia: risolvere crimini. La meccanica vede sempre la necessità di usare un'apposita app per scansionare i QR code disegnati sulle carte, così da poter ottenere indizi e informazioni. Se per esempio volete chiedere a un sospettato cosa ci faceva in una determinato posto, non dovete fare altro che scansionare il codice del personaggio e quello della location per leggere sull'app la risposta. Inoltre la app serve anche per esaminare alcune aree attraverso lo schermo del telefono in cerca di indizi.

IGN

L'ambientazione futuristica porta alcune innovazioni alla meccanica, come la possibilità di usare il corvo sintetico che accompagna la protagonista per ottenere informazioni (come se fosse un computer portatile), inoltre sarà anche possibile connettersi al cyberspazio e navigare in un mondo virtuale dove potrete interagire con gli avatar dei vostri sospettati o alleati. La novità più gradita di 2400 è senza dubbio quella di poter aggiungere al vostro detective degli impianti cibernetici in grado di migliorarne le caratteristiche: magari un naso potenziato potrebbe farvi scoprire degli indizi prima inarrivabili o un cyber-occhio vi farà vedere cose altrimenti invisibili.

Sicuramente uno dei capitoli più affascinanti di Chronicles of Crime, 2400 potrebbe comunque non piacere a chi preferisce casi più radicati nel mondo moderno, in questo caso vi consigliamo di acquistare il gioco originale, oppure la versione che si svolge a Parigi nel 1900, ma per tutti gli altri, questo è sicuramente la scelta migliore per Natale... soprattutto se il videogioco Cyberpunk 2077 non ha soddisfatto pienamente la vostra voglia di futuro al neon!

Un regalo perfetto per... chi ama libri gialli e serie crime, per chi vuole mettere alla prova le sue abilità investigative, per chi è interessato a meccaniche di gioco ibride che coinvolgono anche l'uso di Tablet e Smartphone, per chi ama l'ambientazione fantascientifica.

Per chi vuole una sfida a 2

CANDY CRUSH DUEL

Edizione Italiana: Cranio Creations

Numero giocatori: 2

IGN

Ispirato al popolarissimo gioco per smartphone, questo semplice titolo è perfetto per sfide veloci non particolarmente impegnative. Colorato e allegro come la versione digitale, Candy Crush Duel è caratterizzato da regolamento molto semplice: un giocatore tira 6 dadi (le cui facce rappresentano caramelle di diversi colori) e poi a turno, ognuno prende un dado e posiziona la caramella corrispondente sulla sua plancia di gioco. Appena un giocatore pone 3 caramelle dello stesso colore l'una vicina all'altra, dovrà subito rimuoverle dalla plancia e prendere una tessera punteggio che dovrà piazzare nell'apposito recipiente.

Se usando piazzamenti particolari riesce a fare combo di 4 o più caramelle, allora oltre a una tessera punteggio più grande riceve anche una carta azione che potrà usare per ostacolare l’avversario. Il gioco finisce quando uno dei due sfidanti riesce ad aggiungere il livello "terza stella" nel recipiente punteggio. Candy Crush Duel è sicuramente un titolo molto immediato e leggero, perfetto per passare una mezz'ora tra risate e piccoli dispetti.

IGN

Consigliatissimo a chi ama la versione digitale, è comunque un gioco molto carino che consigliamo per ravvivare alcuni momenti morti con qualsiasi compagnia (grandi o piccini)... oppure per scatenare serratissime sfide con la vostra dolce metà!

Un regalo perfetto per... chi vuole un passatempo veloce da allestire e da giocare, per gli amanti di Candy Crash, per chi vuole un titolo leggero che impegni poco la mente, per chi cerca qualcosa di colorato e spensierato.

Per chi vuole fare un regalo "scenografico"

WONDER BOOK

Edizione Italiana: dV Giochi

Numero giocatori: 1-4

IGN

Pensato per un pubblico giovane, questo singolare gioco da tavolo cattura anche il cuore dei più "grandi" scatenando in loro ricordi nostalgici. Del resto molti di noi sono cresciuti con un libro pop-up nel cuore o abbiamo passato l'infanzia giocando board game con tabellone 3D! Ovviamente il cuore di questo titolo è il libro magico le cui pagine, grazie a un prodigio di "ingegneria cartotecnica", danno vita a suggestive ambientazioni tridimensionali in cui far muovere le bellissime miniature degli eroi buoni e dei cattivi Wyrm.

L'esperienza di gioco si divide in 6 scenari, ognuno abbinato a uno specifico mazzo di carte pre-ordinate che servono per svelare le regole speciali di quella avventura, le sfide da battere e, soprattutto, lo sviluppo della storia. Capitolo dopo capitolo (affrontabili anche in diverse sessioni), i giocatori scopriranno nuovi ambienti, potenzieranno il proprio eroe e sveleranno i segreti del fantastico mondo di Oniria, interagendo anche con alcuni pop-up sparsi sul tabellone.

La meccanica di gioco è giustamente semplice: nel proprio turno sarà infatti possibile compiere tre azioni, tra cui spostarsi, combattere, utilizzare abilità e raccogliere Scintille di Magia per compiere azioni speciali; sarà importante però coordinarsi con i compagni perché Wonder Book è un gioco cooperativo in cui si vince e si perde tutti insieme. La fisicità del gioco è qualcosa di davvero dirompente, capace di trascinare in un mondo fatto di fantasia (per i più giovani) o di ricordi (per chi ha qualche anno in più) e di regalare emozioni in grado di durare a lungo.

IGN

Che siano figli, nipoti, figli di amici non importa... usate qualsiasi scusa per regalare o regalarvi Wonder Book, perché anche se non lo giocherete direttamente, il solo vedere lo sguardo di sognante meraviglia di un bambino mentre affronta questa avventura vale assolutamente il prezzo! Dotato anche di regole per partire in solitario, Wonder Book è il regalo giusto per staccare un po' i ragazzi da Fortnite e Minecraft e fargli provare le emozioni di un'infanzia "unplugged".

Un regalo perfetto per... chi vuole un gioco di forte impatto capace di coinvolgere i più giovani, per chi si è comprato la riedizione di Brivido e ora vuole qualcosa di altrettanto bello ma più divertente da giocare, per chi vuole fare un regalo di grande impatto, per gli amanti dei libri pop-up.

Per chi vuole un super-gioco… o cerca un’alternativa a HeroQuest

DESCENT: LEGGENDE DELLE TENEBRE

Edizione Italiana: Asmodee Italia

Numero giocatori: 1-4

IGN

Dopo una certa età le feste come il Natale e il proprio compleanno sono la scusa perfetta per regalarsi un oggetto del desiderio senza sentirsi troppo in colpa. Per gli amanti dei giochi da tavolo significa potersi finalmente comprare un super-gioco... uno di quelli costosi e con una scatola così grande che è necessario sacrificare un intero settore della libreria. Quest'anno il box più impegnativo di tutti è senza dubbio l'impressionante Descent: Leggende delle Tenebre, non solo per le sue dimensioni impressionanti, ma anche per la sua meccanica di gioco.

Dotato di numerosissime miniature e tanti elementi scenici in cartotecnica (da forzieri ad alberi, passando per scale e librerie), questa versione di Descent può essere definita come un vero e proprio videogioco in forma fisica. Questo perché per giocare a Descent: Leggende delle Tenebre è necessario usare una App (disponibile su computer, tablet e smartphone) che funge da Dungeon Master virtuale. Oltre a illustrarvi come combinare mappe ed elementi 3D per dare vita a sontuosi scenari, gestisce interazioni con gli oggetti, combattimenti con i nemici, distribuzione dei bottini e porta avanti la trama con ricorrenti cut-scene in perfetto stile videogame.

Vi troverete così in egual misura a spostare miniature sul tavolo da gioco e cliccare opzioni sull'apposita App; a disporre carte equipaggiamento nella scheda personaggio e usare la controparte digitale per “craftare” oggetti con i materiali che avete recuperato in battaglia. Un sorprendente equilibrio tra reale e virtuale in grado di aggiungere spessore a entrambe le esperienze di gioco: gli appassionati di videogiochi scopriranno come la fisicità delle ambientazioni e delle miniature renda più coinvolgente l'atmosfera, mentre gli appassionati di giochi da tavolo apprezzeranno il modo in cui la storia viene sviluppata dalla App; disegni di qualità e dialoghi di buon livello contribuiscono a definire il carattere degli eroi protagonisti rendendoli interessanti e qualcosa di più che dei semplici pezzi di plastica.

IGN

La meccanica di gioco è piuttosto complessa e articolata per essere spiegata qui, ma diciamo che è quella dei classici Dungeon Crawler in cui dovrete usare punti movimento per spostarvi e poi eseguire due azioni, come attaccare nemici, interagire con il fondale o ottenere altri punti movimento. Il combattimento è affidato al lancio di dadi speciali che riportano strani simboli: alcuni sono colpi a segno, altri colpi a segno solo se si è in grado di assorbire dei segnalini fatica. Proprio la gestione di questi ultimi è il vero cuore del combattimento, perché saperli gestire è fondamentale per non ritrovarsi a corto di opzioni d'attacco.

Descent: Leggende delle Tenebre è un'esperienza davvero unica e coinvolgente destinata però solo a super-appassionati del genere che non temono i tempi morti di dover allestire ambienti 3D complessi o il dover costantemente saltare tra reale e app. Se rientrate in questa categoria, state pur certi che questa avventura sarà qualcosa che difficilmente dimenticherete.

Un regalo perfetto per... chi vuole un gioco impegnativo e dal forte impatto scenico, per chi ama ambientazioni fantasy, per gli appassionati di miniature e diorami, per i maniaci di Dungeon Crawler sia in versione board game che videogame!

