Dieci giochi da tavolo per trascorrere in allegria le vostre vacanze

L'articolo sui giochi per ravvivare i momenti morti delle soleggiate giornate estive pubblicato lo scorso anno sembra essere stato molto apprezzato... e quindi eccoci qui con altri consigli per sostituire l'immancabile Uno, le partite a Scopa e tresette o il cruciverba durante le ore di noia in spiaggia . Le regole di questa lista prevedono giochi dal costo non troppo elevato, facili da trasportare e con regole semplici da spiegare. Buon divertimento!

SPICY

Edizione italiana : Studio Supernova

Numero di giocatori : 2-6

Questo gioco è perfetto per aggiungere un po' di “pepe” alle vostre giornate di vacanza. Si gioca con un mazzo di carte splendidamente illustrate suddivise in tre semi, ognuno rappresentante una spezia piccante (pepe, wasabi, peperoncino). Ogni seme ha poi dieci carte numerate da 1 a 10 e sono presenti anche due jolly: uno che vale tutti e tre i semi e uno che vale un numero qualsiasi.

Dopo che ognuno avrà pescato sei carte, il primo giocatore ne piazza una a faccia in giù sul tavolo dichiarando il valore (che per la prima giocata deve essere tra 1 e 3) e il tipo di spezia. Il giocatore alla sua sinistra sarà obbligato a posizionare nella pila delle giocate un'altra carta della stessa spezia ma con un valore più alto della precedente. Se non può (o non vuole) giocare una carta ne dovrà pescare un'altra dal mazzo. La particolarità è che tutti mettono le carte sul tavolo a faccia in giù dichiarando seme e punteggio... e non sono obbligati a dire la verità.

Dopo che una carta è stata giocata (ma prima che un'altra venga posizionata sopra di essa), chiunque potrà mettere la mano sulla pila di carte e dubitare dell’ultima dichiarazione, specificando se pensa che la bugia sia stata detta sul valore o sulla spezia. Se indovina il bluff si prende l'intera giocata e la mette di fronte (saranno punti alla fine del gioco), altrimenti è il giocatore messo in dubbio ad accaparrarsi il bottino; il perdente tra i due dovrà pescare altre due carte dal mazzo. Il gioco finisce se un giocatore riesce a rimanere senza carte in mano per due volte, oppure quando esce una specifica carta dal mazzo; in questo caso si contano le carte che ognuno ha davanti a sé. Le regole sono semplicissime e permettono di mettersi subito a giocare anche con chi non ha alcuna dimestichezza con i giochi da tavolo e, grazie a meccaniche sono divertimento puro, ogni sfida è un concentrato di emozioni.

Sulle prime avrete la sensazione che mettere in dubbio una dichiarazione sia solo questione di fortuna... ma presto capirete che è in realtà qualcosa a metà tra la matematica e la psicologia. Infatti a volte lancerete sfide base alle informazioni che avrete ("non può aver giocato il 10 di wasabi perché è una carta che è già uscita"), altre volte lo farete solo perché penserete di aver decifrato il modo di agire di quel giocatore ("bluffa sempre all'inizio della partita per avere meno possibilità di essere scoperto"). Smascherare un bugiardo non è l'unica emozione che Spicy riesce a regalare, perché anche riuscire a farla franca dopo aver dichiarato il falso regala sempre soddisfazioni. Così tra improperi per essere stati scoperti, prese in giro e fragorose risate, ogni partita a Spicy è un turbine di puro divertimento. Assolutamente da provare!

BANANAGRAMS DUEL!

Edizione italiana : dV Giochi

Numero di giocatori : 2

Se siete in due e state cercando un'alternativa ai giochi carte, Bananagrams è ciò che fa per voi. Il meccanismo è semplicissimo: ogni giocatore riceve dodici dadi che riportano una lettera su ogni faccia.

Al via, entrambi gli sfidanti lanciano i loro dadi e cercano di collocarli il più in fretta possibile in uno schema stile "parole crociate". Tutte le parole si devono leggere dall'alto in basso, da sinistra a destra e devono incrociarsi o collegarsi ad altre già esistenti. Chi riesce a piazzare tutti e dodici i dadi in uno schema grida "banana" e ottiene un punto (rappresentato da una carta banana), chi ne accumula dieci ha vinto la sfida.

Oltre a questa modalità classica, il gioco propone anche altre sfide come gli "argomenti". Dietro a ogni carta banana c'è un tema e in questo caso per assicurarsi il punto non si dovrà solo finire lo schema di dodici dadi ma anche includere almeno una parola legata al tema.

Bananagrams Duels! mette alla prova le vostre abilità linguistiche, la capacità organizzativa e quella di agire al meglio sotto stress. Infatti, essendo di base una sfida di velocità, inizierete a perdere lucidità quando vi accorgerete che l'avversario ha quasi finito il suo schema, o vi ritroverete nel panico se dopo una decina di secondi non avete ancora piazzato nulla di valido davanti a voi. È un gioco in cui la vittoria è molto appagante, mentre la sconfitta può bruciare più che in altre sfide, ma è comunque un fantastico passatempo e un grande allenamento per il cervello.

THE CREW: MISSIONE NEGLI ABISSI

Edizione italiana : Giochi Uniti

Numero di giocatori : 2-5

Del The Crew originale vi abbiamo già parlato in questo articolo e come scrivevamo si tratta di una specie di Tressette collaborativo. Se il primo capitolo aveva un tema spaziale, questo sequel è invece "ambientato" negli abissi e presenta delle sfide ancora più impegnative da portare a termine.

Grazie a una meccanica di base che riprende uno dei giochi più diffusi sotto l'ombrellone o nei bar degli stabilimenti balneari, The Crew è perfetto per coinvolgere amici di ogni tipo ed età. Non pensate però che trattandosi di un cooperativo renda tutto più rilassante, perché le limitate possibilità di comunicare le carte che avete in mano rende ogni "missione" un evento carico di tensione in cui ogni errore di valutazione può portare alla sconfitta... e quando questo accade il gruppo esplode in un coro di sfottò contro chi ha sbagliato e una sequenza infinita di recriminazioni.

Portare a termine le sfide più complicate finisce invece in fragorose urla di gioia e hi-five tra tutti i partecipanti, regalando un genuino senso di cameratismo come quello provato da un vero equipaggio che è riuscito a lavorare in perfetta armonia.

Sia nella sua versione spaziale, che in questa marina, The Crew è un titolo che si inserisce perfettamente nelle vostre giornate di vacanze e a nostro giudizio è qualcosa di imperdibile nella collezione di ogni appassionato di giochi da tavolo.

SHRIMP

Edizione italiana : Giochi Uniti

Numero di giocatori : 2-6

Spensieratezza, leggerezza e divertimento... questi sono gli ingredienti di una perfetta giornata d'estate, e sono anche alla base di Shrimp: uno spassoso titolo adatto ai giocatori più giovani, ma impegnativo per tutte le età. All'inizio della partita si posiziona il limone di plastica al centro del tavolo e attorno si dispongono le tre carte rappresentanti diverse "ricette" (gamberi alla brace, linguine, frittura). Poi si distribuiscono le carte gambero coperte, una dopo l'altra, ai vari giocatori in modo che abbiano un mazzetto di fronte a loro.

Ognuna di queste carte è caratterizzata da un numero, un colore, una dimensione e una provenienza (USA, Brasile, Italia). Così una carta potrà, per esempio, riportare 2 gamberi grandi, verdi e italiani. A turno si gira la prima carto del proprio mazzo e la si posiziona velocemente su uno dei tre piatti presenti (o si una carta già presente sui piatti). Se in un qualsiasi momento uno dei partecipanti nota che le tre carte visibili hanno qualcosa in comune deve reagire in modo fulmineo e schiacciare il limone dicendo immediatamente cosa c'è di uguale!

Se si indovina si prendono tutte le carte su i piatti e si mettono da parte in un mazzo "banchetto", se invece si esita o si sbaglia, allora si è costretti cedere una carta "banchetto" a un giocatore a vostra scelta. Si può anche schiacciare il limone quando la somma dei gamberetti visibili è sette e in questo caso si grida "cocktail di gamberi". Se invece ci sono più caratteristiche che accomunano le tre carte visibili, al momento della risposta andranno elencate tutte e se riuscite a individuare una situazione in cui ci sono tre caratteristiche uguali, allora avrete vinto immediatamente la partita. Altrimenti la sfida finisce quando si esauriscono i mazzi e in quel caso si conta chi ha più carte banchetto.

Semplice, frenetico e divertente, Shrimp è ottimo per intrattenere i più piccoli, ma può regalare grasse risate ai più cresciuti soprattutto quando i tentativi di premere il limone si risolvono in schiaffoni alla Bud Spencer.

TRE DRAGHI AL BUIO

Edizione italiana : Asmodee Italia

Numero di giocatori : 2-6

Ogni universo di fantasia che si rispetti ha un suo gioco di carte originale! In Star Wars c'è il Sabacc, in The Witcher c'è il Gwent e in Dungeon & Dragon, l'universo fantasy più esteso al mondo, si pratica Tre Draghi al Buio.

Ogni partita di Tre Draghi al Buio inizia con i giocatori che ricevono sei carte ciascuno e un quantitativo d'oro pari al numero di partecipanti moltiplicato dieci. Ogni match è suddiviso in varie sfide della durata di 3 round e ognuna inizia con i giocatori che scelgono una carta dalla propria mano, chi mette giù quella con il valore forza più alto diventa il comandante del primo round, inoltre quel valore determina anche quanti soldi devono essere messi nel piatto da ciascuno. Il comandante procederà poi a posizionare una carta davanti a sé innescandone i poteri speciali (spiegati direttamente sulla carta), poi toccherà al giocatore alla sua sinistra. In questo caso però il potere della carta si attiverà solo se il valore forza è uguale o più basso di quella giocata dall'avversario alla sua destra. Si procede così finché tutti non hanno messo giù una carta e poi si verifica chi ha messo giù quella con il valore forza più alto per designare il comandante del round successivo.

Le carte giocate da ognuno vanno posizionate davanti a sé da sinistra a destra e rappresentano il proprio stormo di draghi; completando delle specifiche sequenze speciali (tipo 3 draghi dello stesso colore o dello stesso valore) è possibile attivare dei poteri speciali. Dopo il terzo round, chi ha lo stormo con il valore Forza totale più alto prende tutte le monete d’oro dal piatto. Se uno dei partecipanti non ha più soldi nella sua riserva, la partita finisce e chi ha più monete vince, altrimenti si scartano le carte giocate (ma non quelle che si hanno in mano), ognuno pesca 2 carte e si prosegue con una nuova sfida.

Tre Draghi al Buio è principalmente un ottimo gioco di carte che vi mette di fronte a tante scelte, permettendovi di arginare un po' anche delle mani particolarmente sfortunate. Inoltre è innegabile che possieda un innegabile fascino, percepito anche da chi non ha alcune familiarità con il mondo di D&D. Appena riceverete la vostra mano di carte splendidamente illustrate e il set di soldi di cartone, lo stabilimento balneare si trasformerà nella vostra fantasia in una squallida locanda ai confini con le terre degli orchi e ogni moneta d’oro conquistata vi farà sentire più ricchi e potenti. Anche rimanendo immuni a tutto questo, le partite di Tre Draghi al Buio sono talmente avvincenti da spingervi a giocare ancora e ancora... ed è per questo che ve lo consigliamo caldamente!

PERUDO

Edizione italiana : Asmodee Italia

Numero di giocatori : 2-6

Con i suoi componenti colorati e la sua estetica sudamericana, Perudo sembra voler essere il portabandiera di questa lista di giochi da spiaggia. Si comincia prendendo il bicchiere del proprio colore preferito e mettendoci dentro i 5 dadi corrispondenti. Poi si agita bene il contenuto come se fosse un cocktail e si mette il bicchiere a testa in giù.

Ognuno verificherà in segreto il punteggio ottenuto e poi il primo giocatore designato farà una dichiarazione riguardo a quanti dadi di un particolare valore ci sono sul tavolo (compresi quelli avversari che non vede). Per esempio potrebbe dire "Al tavolo, ci sono almeno 3 dadi di valore 3”, una supposizione plausibile perché ha segretamente visto che il risultato del suo lancio è 1, 2, 3, 3, 5... ma nulla gli vieterebbe di fare una dichiarazione del tutto priva di fondamento come "Al tavolo ci sono almeno 5 dadi di valore 6" (non avendo alcun 6 è decisamente una previsione azzardata). Quando tocca al giocatore successivo, questo potrà effettuare un rilancio su quanto dichiarato o dubitare. In questo secondo caso tutti sollevano il bicchiere e si verifica se la dichiarazione messa in dubbio è vera (nel caso ci siano un numero di dadi del valore scelto pari o superiore alla dichiarazione) o falsa (se i dadi del valore scelto sono meno del previsto).

Se era corretta chi ha dubitato perde il round e uno dei suoi dadi, altrimenti è chi ha fatto la previsione a subire quella sorte. Se il giocatore vuole invece effettuare un rilancio deve o aumentare il valore dei dadi o aumentare il numero dei dadi dichiarati precedentemente, oppure fare una dichiarazione sul numero dei Paco che deve essere almeno pari alla metà della dichiarazione precedente. I Paco sono dei jolly (rappresentanti la testa del tucano) e nel conteggio finale contano come risultati del valore dichiarato (esempio, se la previsione è 5 dadi di valore 2, i Paco varranno 2). Si prosegue così fino a quando, a seguito di dichiarazioni vere o false, rimane un solo giocatore in possesso dadi.

Perudo è uno dei giochi bluff "storici", presente anche nel film "I Pirati dei Caraibi" e con un'origine che si perde nella storia sudamericana. La sua longevità è dovuta alla divertente tensione che ogni partita è in grado di regalare e la capacità di mettere alla prova sia le vostre capacità deduttive che l'abilità di capire i bluff. Perudo è una sfida che vale sempre la pena di affrontare, ma diventa assolutamente irresistibile se giocato in una spiaggia soleggiata.

COLORETTO

Edizione italiana : dV Giochi

Numero di giocatori : 2-4

Semplice da preparare e da spiegare, Coloretto è un'altro gioco perfetto per le giornate al mare. Si posizionano sul tavolo un numero di carte "fila" pari al numero di giocatori, poi si mischia il mazzo principale composto da 9 carte per ciascuno dei 7 colori disponibili (per un totale di 63) e a ognuno viene data una carta iniziale di colore diverso.

Durante il proprio turno è possibile fare una di queste due azioni: pescare e posizionare oppure prendere una fila. Nel primo caso si pesca una carta dal mazzo principale e la si mette in corrispondenza di una delle carte fila che non abbia già tre carte posizionate. Se invece si decide di prendere una fila, si conquistano tutte le carte che la compongono e per quel round si è fuori gioco. Quando tutti hanno effettuato una presa, si riposizionano le carte fila e si comincia un nuovo round.

Questo ciclo continua finché dal mazzo da cui pescare non salta fuori la carta "Ultimo Round". In questo caso si aspetta che tutti abbiano preso una fila e si passa al calcolo del punteggio. Ogni giocatore sceglie tre set di carte dello stesso colore e ottiene punti in base al quantitativo di carte che lo compongono (esempio, 4 carte gialle garantiscono 10 punti), se però il giocatore ha in mano anche altri colori oltre i tre scelti, allora quelle carte gli si trasformano in punti negativi.

Una meccanica di gioco semplicissima da capire, ma non così scontata da padroneggiare. Imparare a posizionare le carte per evitare di favorire gli altri è fondamentale, com'è anche importante saper valutare le proprie possibilità in base alle carte già uscite. I giocatori alle prime armi si divertiranno per la sua immediatezza, ma dopo un po' di partite rimarranno affascinati dalla insospettabile profondità e dal gusto di fare qualche dispetto agli avversari. Indipendentemente dall'estate, un gioco da avere nella propria collezione!

IL GIOCO È TRATTO POCKET

Edizione italiana : Studio Supernova

Numero di giocatori : 2-5

Ed eccoci arrivati alla proposta più originale di questa lista: una collezione di 10 sfide che affonda le sue radici nei ricordi di scuola, quando si cercava di sfuggire alla noia di alcune mattinate con semplici giochi fatti su una pagina del quaderno. Studio Supernova recupera dal passato quel semplice concetto fatto di "penna e foglio" e lo spara nel nuovo millennio grazie al coinvolgimento di alcuni dei più talentuosi game designer internazionali.

Il Gioco è Tratto è un cofanetto contenente 10 giochi originali stampati su plance cancellabili e rigiocabili all’infinito. Ogni "foglio" rappresenta una sfida diversa, alcune per 2 giocatori e altre capaci di coinvolgere 4 partecipanti, suddivisi in tre categorie: facili, medie e difficili. Anche nel caso dell'ultima categoria si tratta però di regole molto semplici che occupano sempre e solo una pagina (sono scritte sul retro del foglio plastificato).

Non fatevi però trarre in inganno dalla semplicità delle meccaniche di gioco, perché ogni sfida presente nel cofanetto è in grado di mettere seriamente alla prova le vostre abilità tattiche e strategiche. Che si tratti di piazzare simboli, tracciare linee, cancellare elementi sulla griglia, ogni gioco riesce nel suo intento di regalare divertimento in forma semplice senza però intaccare la sostanza.

Essendo formate da un pennarello e un foglio plastificato, le 10 sfide de Il Gioco è Tratto possono essere affrontate sotto l'ombrellone, al bar dello stabilimento o anche con i piedi a mollo e per questo rappresentano l'idea giusta per dare una scossa ludica alle vostre giornate estive!

STRIKE

Edizione italiana : Ravensburger

Numero di giocatori : 2-5

Ogni tanto si sente il bisogno di un gioco semplice, divertente e che impegni poco il cervello e Strike rientra perfettamente in questa categoria. Una volta aperta la scatola di gioco troverete dei dadi e una specie di arena... e questo è tutto quello che vi serve per giocare.

Date a ogni sfidante il numero di dadi previsto per quel numero di giocatori e lanciate un singolo dado nell'arena (se mostra X come risultato rilanciatelo finché non avrete un numero valido). Con un po' di fantasia immaginate ora che i vostri dadi rappresentino dei gladiatori che vanno a combattere, quindi tiratene uno nell'arena; potete anche colpire gli altri dadi presenti facendogli cambiare risultato, ma attenzione: se un dado dovesse schizzare fuori dall'area di battaglia verrà considerato perso.

Dopo il lancio verificate se ci sono delle X come risultato, che verranno immediatamente messe fuori dal gioco, poi prendete e mettete nella vostra riserva ogni dado che mostra un valore identico. Se non ci sono coppie potrete decidere di passare la mano lasciando più dadi agli avversari... o tirare un altro dado nell'arena sperando di generare delle coppie. Se però questo non dovesse avvenire? E se il nuovo lancio generasse altre X? Meglio provare a recuperare qualche dado… o rischiare di perderne altri?

Strike è un gioco assolutamente di fortuna, con un pizzico di abilità, che metterà alla prova la vostra propensione al rischio e che sicuramente vi regalerà tante risate di trionfo e urla di rabbia. Grazie alla sua scatola (a dire il vero non tanto piccola) che si trasforma nell'area di gioco, può essere fatto anche sotto l'ombrellone coinvolgendo giocatori di tutte le età. Consigliato quando ci si vuole solo divertire!

SUPER MARIO TRAVEL GAME

Edizione italiana : Ravensburger

Numero di giocatori : 2-4

A volte giocare significa intrattenere i più piccoli in spiaggia o durante un viaggio per fargli staccare gli occhi dal tablet. In questo caso la soluzione migliore è un gioco dalle regole semplici e in formato "travel" come questo dedicato a Super Mario.

Basato su un classico del passato (chiamato Malefiz o Barricade), si tratta di un tipico "roll & move", ossia quel genere di gioco in cui si tira un dado e si muove una pedina di conseguenza (tipologia molto apprezzata dai più piccoli). Qui avrete diverse pedine, un tracciato con più strade e delle barricate che vi bloccano la via. Dopo aver tirato il dado potrete decidere quale segnalino spostare e se riuscite a farlo finire esattamente sulla casella con un barricate, potrete prenderla e piazzarla dove volete sulla plancia di gioco (a parte la riga in basso); altrimenti potrete effettuare un movimento normale senza però oltrepassare una barricata. Il primo che porta una pedina in cima al percorso ha vinto.

Nel gioco c'è tanta fortuna, ma serve anche un pizzico di furbizia (e di cattiveria) per posizionare le barricate in modo da bloccare il più possibile gli avversari. Ci si esalta e si dispera per i risultati dei dadi e spesso si cerca anche di corrompere gli altri giocatori per non fargli piazzare barricate nelle posizioni a voi svantaggiose, ma in generale la rabbia di una sconfitta è sempre mitigata dalla consapevolezza che il lancio del dado gioca un grosso ruolo. Grazie anche ai personaggi Super Mario è assolutamente perfetto se si vuole coinvolgere i più piccoli.

EXTRA: ESCAPE ROOM

Edizione italiana : Cranio Creation

Numero di giocatori : 2

Nella lista di consigli dell'anno scorso avevamo inserito molti giochi di carte in stile avventura o escape room ed essendo ancora consigli validi vi consigliamo di andarveli a rileggere. Questa volta dedichiamo a questa tipologia la sezione del consiglio extra, segnalandovi l'uscita della serie Escape Room 2 giocatori.

Ogni scatola della serie contiene tutto il materiale per due avventure da 60 minuti, più una sfida introduttiva da 15 minuti per imparare a giocare. Se volete mitigare il caldo con qualche brivido c'è la versione horror, altrimenti la più classica versione in cui dovete scappare da una prigione o da un manicomio.

Le sfide sono piuttosto impegnative e, senza rovinarvi la sorpresa, possiamo dirvi che metteranno a dura prova le vostre abilità deduttive e si riveleranno un'esperienza davvero coinvolgente in grado di ravvivare l'intera giornata, perché anche dopo aver battuto il gioco (cosa non facile) sentirete il bisogno di continuare a parlare di quanto geniali siano state le vostre deduzioni.

L'unica piccola nota è che, come molti altri titoli del genere, è necessario usare un'App gratuita disponibile per smartphone e tablet per validare alcuni enigmi, quindi assicuratevi di avere la batteria carica o un power bank con voi.

