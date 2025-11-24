Nioh 3, a tu per tu con un esercito di yokai nel gioco di ruolo di Team Ninja

Va detto che l'intelligenza degli avversari umani e yokai si è dimostrata altalenante. Un fattore, questo, che stupisce: una pattuglia di spiriti maligni si aggirava attorno a un'area con dislivelli e ponti e, nel tentativo di attirarla con un colpo a distanza, ha cominciato prevedibilmente a inseguire il protagonista in maniera piuttosto compatta. L'inseguimento è continuato anche in un'area al chiuso, poco distante, divisa su due piani: le scale non sono bastate a far desistere gli assalitori, sorprendendo per la loro capacità di seguire le tracce dell'eroe. Purtroppo, in diversi altri casi la loro (in)abilità di tracciare dei percorsi da seguire per raggiungere Tokugawa ha fatto sì che si creassero situazioni piuttosto comiche, con mostri più o meno temibili che decidevano di averne avuto abbastanza prima di gettarsi oltre i confini calpestabili della mappa.