Minecraft si trasforma col Ray Tracing: come cambia il gioco più amato al mondo

È uno dei videogiochi più popolari di sempre, amato da grandi e piccini: stiamo parlando ovviamente di Minecraft, il sandbox creato dagli svedesi di Mojang e successivamente acquisito da Microsoft, che l’ha trasformato passo dopo passo in uno dei brand più famosi della storia dei videogiochi.



L'azienda sta lentamente allargando gli orizzonti della serie con produzioni inedite come Minecraft Earth (il gioco in realtà aumentata) e Minecraft Dungeons (un gioco di ruolo a tutti gli effetti). A Colonia, tuttavia, Microsoft ha annunciato un ulteriore passo in avanti verso l’espansione del franchise: grazie a un accordo con NVIDIA, il sandbox si arricchirà della tecnologia Ray Tracing, che trasformerà letteralmente la grafica rendendola davvero accattivante.