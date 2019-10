Luigi's Mansion 3, a caccia di fantasmi nell'Hotel Miramostri

Il 2019 di Nintendo Switch è stato particolarmente ricco di giochi di grande rilievo, ma la casa di Kyoto sembra non volersi fermare qui e ha in serbo altri pezzi da novanta, come Pokémon Spada e Scudo o, guardando al futuro più prossimo, l'atteso ritorno del fratello di Super Mario in Luigi's Mansion 3 . In attesa della recensione, Tgcom24 e Mastergame hanno potuto provare in anteprima la nuova avventura di Luigi, che ci porterà a esplorare il terrificante Hotel Miramostri , un albergo infestato dai fantasmi per festeggiare a dovere il giorno di Halloween.

Quella di Luigi's Mansion 3 è un'ambientazione che unisce il meglio dei due capitoli precedenti, ricordando particolarmente la magione del primissimo episodio (a livello di impatto) e la varietà delle ville del sequel, articolando l'avventura in quindici piani dell'hotel, ciascuno caratterizzato da un tema e da una conformazione differente.

La continua necessità di esplorare questi piani (sfruttando un pratico ascensore, che serve a mascherare le schermate di caricamento tra un piano e l'altro) offre al giocatore una buona longevità e un pizzico di backtracking, che consente di accedere a nuove aree una volta che avrete sbloccato nuove abilità ed equipaggiamento specifico.

Ma in cosa consiste, esattamente, Luigi's Mansion 3? È un'avventura fortemente incentrata sulla componente esplorativa, che vede il protagonista Luigi, fifone di natura, aggirarsi tra le stanze di un hotel popolato da fantasmi e creature spaventose in compagnia del fidato Poltergust, un aspirapolvere che può essere usato all'occorrenza per aspirare gli spettri al suo interno o per "sputarli" fuori, risolvendo così enigmi ambientali e puzzle che permettono di accedere all'area successiva.

Alcuni di questi richiedono l'uso di particolari oggetti che Luigi otterrà strada facendo, come lo Strobobulbo e l'Arcobaluce, già presenti in passato.

A rendere il tutto più divertente ci pensa Gommiluigi, versione "slime" del protagonista che può essere controllato all'occorrenza da un secondo giocatore per dar vita a una vera e propria modalità cooperativa. La novità interessante passa dal fatto che Gommiluigi è fatto di una sostanza malleabile che gli consente di accedere a luoghi e aree segrete dell'albergo, così da aiutare Luigi a procedere verso la zona successiva.

Anche Gommiluigi dispone di un suo Poltergust e l'interazione tra i due giocatori dà vita a momenti divertenti, spesso esilaranti, che rendono quella di Luigi's Mansion 3 un'avventura piacevole.

Resta da capire se questa atmosfera sarà mantenuta per tutta la durata del gioco, e se i quindici piani sapranno sorprenderci per tutto il corso della storia. Per scoprirlo, non resta che attendere la nostra recensione completa, che sarà pubblicata a ridosso del lancio ufficiale di Luigi's Mansion 3.

