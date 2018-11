Web, una donna su 4 vittima di cyberbullismo: 115 milioni di foto rimosse dai social "perché brutte"

Difficile da credere, ma anche due bellezze mondiali del calibro di Cara Delevingne e Rita Ora hanno confessato di essere state vittime di cyberbullismo . Anzi per la precisione di beauty cyberbullismo , fenomeno che ha mietuto 55 milioni di vittime tra le donne utenti dei social network. Una su 4, tra le ragazze dai 16 ai 25 anni, si è vista commentare una sua foto pubblicata online con insulti del genere: "Quanto sei brutta", "che fronte alta", "le tue sopracciglia fanno schifo". Per questo motivo nel 2017 sono state 115 milioni le foto cancellate dai social a seguito di commenti sprezzanti di questo tipo. Da qui nasce la campagna di Rimmel #Iwillnotbedeleted ("non sarò cancellata").

Il grido delle vittime: "Basta, io non mi cancello""Il messaggio che ho per le giovani vittime di cyberbullismo è: siate uniche, la vostra personalità è un grande valore! Non importa quello che dicono gli altri, non siete sole. Dobbiamo sostenerci a vicenda e pensare due volte prima di commentare. Il problema del cyberbullismo è che si può scrivere qualcosa senza preoccuparsi delle conseguenze. I commenti che ho letto sono terrificanti ed è straziante vedere quanto le parole possano far male alle persone", ha detto Cara Delevingne. Così, con lei, tante altre donne, note e sconosciute, hanno deciso di aderire all'iniziativa e metterci la faccia per dire: "Basta, io non mi cancello" davanti a insulti online sul proprio aspetto fisico.