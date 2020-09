Veneto, al via la sfida mondiale di preparazione del Tiramisù

Riparte la Tiramisù World Cup , la competizione per aggiudicarsi il titolo di campione del mondo di uno dei dolci italiani più amati. Mascarpone, uova, zucchero, caffè e cacao , questi gli ingredienti a disposizione dei concorrenti. L'iniziativa, ormai giunta alla sua quarta edizione, vedrà come protagonisti duecento cuochi non professionisti, italiani e stranieri.

Le selezioni si svolgeranno il 30 e il 31 ottobre, mentre le finali sono previste per il primo di novembre. La location della competizione è l'orangerie allestita in piazza dei Signori a Treviso. La sfida consiste nella preparazione del dessert seguendo la ricetta originale, o del tiramisù creativo (con la possibilità di aggiungere fino a tre prodotti e di sostituire il biscotto). Il vincitore della migliore ricetta creativa si aggiudicherà il titolo di Campione del Mondo di Tiramisù Creativo, mentre il migliore nella ricetta originale diventerà il Campione del Mondo di Tiramisù.

La star del web Il Campione 2020 andrà in tournée in una capitale europea, e sarà il protagonista di una serie di esperienze online come star del web. Tra le novità ci saranno le Twc Experience, delle lezioni online con i campioni e le star della Tiramisù World Cup. "Mai come in questo periodo - dichiara Francesco Redi, l'organizzatore del Mondiale - abbiamo assistito ad un boom del tiramisù. Lo abbiamo visto facendo la spesa durante il lockdown, negli scaffali dei supermercati ingredienti come il mascarpone e i savoiardi erano praticamente introvabili. Comfort food per eccellenza, il tiramisù è un dolce sempre più 'pop' che sta conquistando le cucine di tutto il mondo".