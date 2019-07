Usa, signore entra in un bar e ordina un caffè ma è completamente nudo

Non ci dovrebbe essere nulla di strano in un uomo che entra in un caffè, eppure la cassiera del “Bringing You Vermont” potrebbe dire il contrario. La ragazza è rimasta molto sorpresa quando nel bar e gift shop dove lavora è arrivato un signore completamente nudo.



Dopo essersi guardato intorno per qualche secondo, l’uomo ha chiesto gentilmente dove fosse la postazione self-service e dove potesse trovare nei dintorni il miglior posto dove fare una nuotata. Delle domande semplici a cui la cassiera ha risposto cortesemente. Successivamente il signore è stato anche fermato dalla polizia che però, a parte qualche domanda, non ha potuto fargli nulla. Infatti, in Vermont non è illegale camminare per le strade nudi.