Usa, motociclista vestito da coniglio pasquale in corsa per consegnare delle uova

Da qualche parte nel New Jersey ci sarà chi festeggerà Pasqua con un po' di anticipo, stando alla scena ripresa su un'autostrada del New Jersey. L'utente Stephen Rumbolo ha infatti pubblicato su Twitter un video nel quale si vede un motociclista dalle bizzarre sembianze di un coniglio pasquale impegnato, come ironizza l'autore stesso, in una consegna espressa anticipata di un paio di cestini contenenti ovetti di Pasqua.