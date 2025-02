Uova sode, la ricetta perfetta si chiama "cottura periodica"

Come cuocere perfettamente le uova sode? Ora lo sappiamo. Vanno immerse due minuti a 35 gradi, poi vanno spostate in un contenitore con acqua a 95 gradi per altri due minuti. Quindi è necessario ripetere i cicli da due minuti per otto volte: è l'innovativa cottura periodica, la ricetta per la cottura perfetta delle uova. A dirlo è uno studio italiano.