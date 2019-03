Una chef casertana stellata diventa Barbie per i 60 anni della bambola-icona

Ha impersonato oltre 200 donne in carriera e ora per i suoi 60 anni Barbie veste i panni di Rosanna Marziale, chef stellata di Caserta che sta rivoluzionando l'alta cucina. All'interno del progetto "Dream gap project" la bambola-cult ha preso le sembianze di un'italiana. Nella stessa serie celebrativa più di 20 donne tra i 19 e gli 85 anni provenienti da contesti e settori diversi unite dal rompere gli schemi. "E' una grande emozione per me essere modello e ispirazione per le future generazioni di chef" ha commentato la cuoca campana.