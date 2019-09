Sulle montagne russe afferra al volo un telefono che cade dall'alto

L'incredibile dinamica - A una prima occhiata si potrebbe dedurre che il telefono sia caduto dalle mani o dalle tasche di un'altra persona in quel momento presente sulle montagne russe. Sotto il video sono moltissimi i commenti entusiasti e meravigliati. Qualcuno scherza: "Non tutti i supereroi indossano il mantello". C'è anche però qualche voce fuori dal coro che solleva dei dubbi sulla veridicità della situazione. Un dettaglio che non convince: la mano del giovane esce dall’inquadratura proprio nel momento in cui afferra lo Smartphone. E la domanda rimane: si tratta di una montatura o di riflessi incredibili?