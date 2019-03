Il team ha anche rinvenuto strumenti preistorici, cunei di pietra e altri reperti utili alle attività di scavo in quelle cave, datandoli intorno al 3.000 a.C., l'epoca in cui fu costruita la prima parte di Stonehenge. E' la certezza che fu l'uomo a spostare i megaliti fin nel luogo in cui sono incastonati oggi, a 240 chilometri circa di distanza, affermano gli autori dello studio, provenienti da tutto il Regno Unito.



"Finalmente - spiega Joshua Pollard, docente di Archeologia all'Università di Southampton, - si mettono a tacere le argomentazioni di vecchia data sul fatto che le 'bluestones' siano state mosse dall'azione glaciale o altri fattori". Il gruppo di lavoro di Pollard dal 2010 è impegnato nell'analisi di campioni di roccia da Stonehenge, anche nel tentativo di abbinarli alle Preseli Hills del Galles sud-occidentale.



Per ottenere corrispondenze più accurate, i geologi hanno polverizzato centinaia di campioni di roccia. Quindi, hanno fatto approfonditi test con i raggi X e hanno analizzato l'età dei cristalli usando lo zirconio.



Le cave, chiamate Carn Goedog e Craig Rhos-y-felin, si trovano sul lato nord delle colline, di fronte rispetto alla posizione da sempre ipotizzata. Poiché, dunque, le rocce, stando al nuovo studio, provengono dal lato nord di Preseli Hills, i ricercatori pensano che sia più probabile che i monoliti siano stati trascinati via terra dal Galles all'Inghilterra, piuttosto che trasportati sugli affluenti del fiume situati sul lato sud. È anche possibile che le rocce siano state usate per la prima volta per costruire un cerchio di pietre nell'area locale prima di essere trasportate nelle pianure di Salisbury.



"Gli archeologi ora puntano i riflettori sui collegamenti preistorici tra le prime popolazioni delle Preseli e le pianure inglesi ad est", ha aggiunto Pollard. "Stonehenge - ha concluso - resta uno degli esempi più notevoli di spostamento a lunga distanza di megaliti nel mondo antico".