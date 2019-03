Spopola sui social il profilo del fake comune di Bugliano

Che cos'è il genio? E' fantasia, intuizione, decisione e velocità di esecuzione. E' un celebre motto della trilogia Amici Miei. E bisogna ritirare fuori l'irriverenza, la sagacia e appunto la geniale ironia dei personaggi di quei film per poter spiegare il fenomeno legato al profilo twitter del comune di Bugliano. Ve lo sveliamo subito, si tratta di un profilo fake. Il comune di Bugliano non esiste o meglio, non esiste quello in provincia di Pisa di cui si narrano le vicissitudini sul social network ma ne esiste uno nella provincia di Siena che probabilmente ancora non sa di questo fake.