Spagna, il fiume "bidone" dove scorre la plastica

Sono migliaia i chili di plastica che scorrono lungo il fiume Segura in Spagna. Gli attivisti di Greenpace sono riusciti a raccogliere circa 18mila litri di rifiuti che si sono accumulati nel corso del tempo. Il corso d'acqua bagna la città di Guardamar. E secondo un rapporto locale, il fiume è utilizzato da sempre come un "bidone". Questo è il motivo per cui è sempre molto inquinato.



Per le operazioni di pulizia sono stati impiegati circa 500 volontari che hanno raccolto sia la plastica lungo il corso del fiume, che quella arenata sulle rive.