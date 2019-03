Filippine, balena morta trovata con 40 kg di plastica nello stomaco

Una balena trovata morta con ben 40 kg di plastica nello stomaco. È quanto emerge dall'autopsia fatta su un cetaceo di circa 5 metri, recuperato a est di Davao, nelle Filippine. I ricercatori hanno contato ben 16 buste utilizzate per contenere il riso e numerosi sacchetti della spesa, materiale che ha inevitabilmente compromesso la salute dell'animale. Secondo alcuni studi, la balena avrebbe patito una terribile agonia, arrivando addirittura alla disidratazione. Una situazione che ha colpito tutti gli ambientalisti e non solo: i ricercatori del D'Bone Collector Museum hanno invitato il governo a prendere seri provvedimenti contro tutti coloro che utilizzano l'oceano come cassonetto, mettendo in serio pericolo il nostro intero pianeta.