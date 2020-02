Soncino, il castello dei fantasmi tassa i ghostbusters

Dura vita per i ghostbusters del giorno d’oggi. Eh si, perché cercare fantasmi a Soncino, in provincia di Cremona, costa molto da caro: 500 euro, per l'esattezza. Talmente tanti i cacciatori di spettri, che si aggirano tra le vie cittadine e il che il sindaco ha deciso di porre un limite, facendo pagare 500 euro di tassa. Mica poco, per poi rischiare di non acchiappare nulla. Insieme all'idea effimera del fantasma rischiano di svanire, anche 5, concretissimi, bigliettoni da cento euro...