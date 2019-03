Singapore, ecco il primo pullman elettrico senza conducente

La Nanyang Technological University (NTU) ha svelato, in collaborazione con una nota casa automobilistica svedese, quello che viene definito come un autobus elettrico autonomo a grandezza naturale. È stato inoltre annunciato che il veicolo sarà a breve messo alla prova proprio nell'ampio spazio offerto dal campus e che i dati raccolti saranno utilizzati per migliorarne la tecnologia, prima di sottoporlo a test sulle strade pubbliche. L'autobus è lungo dodici metri, può trasportare circa ottanta passeggeri, utilizza l'80% in meno di energia rispetto a un autobus diesel di dimensioni simili ed è equipaggiato con sensori e controlli di navigazione gestiti da un sistema di intelligenza artificiale.