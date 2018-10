Scozia, delfini affiancano una barca per una nuotata

Un incontro da immortalare ma non inusuale, quello vissuto da Nigel Millard, fotografo e membro dell'equipaggio della scialuppa di salvataggio Torbay. Durante un'escursione a scopo di esercitazione su un'altra scialuppa al largo della Scozia, ha potuto filmare alcuni delfini che per gioco si sono affiancati all'imbarcazione e l'hanno seguita a nuoto per un lungo tratto: sebbene possa sembrare pericoloso per la vita stessa degli animali, sono loro i primi ad avvicinarsi per divertimento. Un comportamento a quanto pare molto comune nei cetacei di piccole dimensioni.