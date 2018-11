Ragazza tedesca ha la soluzione al caro-casa Vivere in treno e non pagare l'affitto

Pagare l'affitto era ormai un salasso. Il rapporto con il padrone di casa, pessimo. Per evitare di tornare a casa dei genitori e continuare a essere indipendente, una ragazza tedesca ha così preso una decisione drastica: andare a vivere in treno. Anzi, sui treni, visto che con poco più di 300 dollari in Germania le è possibile avere un abbonamento mensile per viaggiare illimitatamente in tutto il Paese. Leonie Müller, 23 anni, dal maggio del 2015 "abita" in carrozza.

"Tutto è iniziato con una controversia che ho avuto con il mio padrone di casa. Ho subito deciso che non volevo più vivere lì e poi ho capito, in realtà, che non volevo più stare da nessuna parte", racconta la giovane sul suo blog tyatravel.com e sui profili social. La studentessa universitaria di Colonia ha riempito uno zaino, ha preso il suo pc, i suoi libri ed è salita in treno. Ora si sposta continuamente da una città all'altra, lavandosi nei bagni dei vagoni, studiando al proprio posto, fermandosi in varie località da parenti e amici.



Meno comodità, ma la situazione non spaventa Leonie: "Mi sento veramente a casa sui treni e posso far visita a tanti amici e città. E' come essere in vacanza tutto il tempo. Voglio ispirare le persone a mettere in discussione le loro abitudini e le cose che ritengono essere normali. Ci sono sempre più opportunità di quanto si pensi".



Il "viaggio" sarà anche oggetto della sua tesi laurea. Ecco come fare: "Basta avere un paio di auricolari per aver un po' di silenzio", dice Leonie.