Peste, l'epidemia colpì l'Europa già prima del Medioevo?

"Le analisi mostrano che 18 di questi individui, il 17%, erano infettati dalla peste al momento della morte", afferma Frederik Seersholm, che ha guidato lo studio. "Inoltre, i nostri risultati suggeriscono che il ceppo di peste che abbiamo identificato aveva le potenzialità per causare un'epidemia. Non possiamo ancora dimostrare che le cose siano andate esattamente così, ma ora possiamo dire che questa possibilità esiste: la causa del calo demografico avvenuto in quel periodo, di cui siamo a conoscenza da molto tempo, è sempre stato oggetto di dibattito", continua il ricercatore.