Oggi è 22-02-2022: giorno palindromo, il prossimo ci sarà nel 2030

Questo significa che la data non cambia se viene letta da sinistra o da destra. Uno scherzo del calendario che si ripeterà soltanto il 3 febbraio del 2030 (03022030). Ma è una sequenza palindroma non in tutto il mondo.

Stati Uniti e Canada usano infatti un diverso formato di rappresentazione rispetto a chi indica "giorno/mese/anno" anteponendo il mese al giorno. L'ultima volta di una data palindroma a tutto tondo è stato il 2 febbraio 2020, ma prima era accaduto l'11 novembre del 1111 in pieno Medioevo (11.11.1111), quando ancora la data "americana" ovviamente non esisteva, mentre la prossima sarà il 12 dicembre del 2121 (12.12.2121).

In compenso, però, per i matematici americani oggi è il “Twos-day”, il giorno del 2 che si ripete ben sei volte. Un numero particolarmente evocativo: per i Maya era il numero del doppio e del confronto. Il 2 è poi il primo numero primo, e l'unico ad essere anche un numero pari, ed è il quarto numero della successione di Fibonacci (se si parte dallo zero). E come se non bastasse oggi è anche martedì, ovvero tuesday in lingua inglese. Infine per gli americani c'è un altro motivo di celebrare: cadono, infatti, i 290 anni dalla nascita di George Washington, il primo presidente degli Stati Uniti, nato il 22 febbraio 1732.