Neil Agius, nuotata da record: 125km in solitaria dalla Sicilia a Malta

Lo scopo era sensibilizzare le persone alla tutela dei mari e all'abbattimento della plastica marina. Per riuscire nel suo intento, il nuotatore Neil Agius è partito dall'isola di Linosa, in Sicilia, per arrivare sulle coste dell'Isola di Gozo, a Malta. Una traversata di 125.7 km effettuata in 52 ore che gli è valsa un record mondiale per la nuotata continua, non assistita e con corrente neutra più lunga di sempre. Il primato sarà certificato dalla Federazione dei Nuotatori Maratoneti.

Il nuotatore maltese è stato accompagnato da cinque barche e due gommoni con a bordo 32 persone, tra cui un medico, un conduttore che gli ha fornito i pasti e un motivatore d'eccezione, la sua fidanzata, che aveva il compito di spronarlo e tenerlo concentrato sull'obiettivo. Gli altri elementi del team hanno lavorato per far sì che rimanesse al sicuro durante tutto il percorso.

Agius non è nuovo a questo tipo di sfide: le sue imprese sono state strumentali per la creazione del movimento "Wave of Change", campagna di sensibilizzazione a favore degli specchi d'acqua. Wave of Change Malta è nota per la campagna "Raccogli tre pezzi di plastica" - nel 2021 raddoppiata e trasformata in "Raccogli sei pezzi di plastica" - che vuol raggiungere l'obiettivo di raccogliere collettivamente un milione di pezzi di plastica per impedire che inquinino il Mediterraneo.