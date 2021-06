Tasmania, 1.500 persone si sono tuffate nude in acque gelide per festeggiare il solstizio d'inverno

Martedì 22 giugno, alle 7.42, più di 1.500 persone si sono tuffate nude nelle acque della Long Beach a Hobart, in Tasmania , in occasione del festival Dark Mofo , che si svolge ogni anno, per festeggiare il solstizio d'inverno. Nonostante una temperatura esterna di 3 gradi e quella dell'acqua di circa 13, i partecipanti - in questa edizione ridotti per via delle restrizioni Covid - hanno sfidato il freddo indossando solamente una cuffia rossa.

Nel 2020, il Dark Mofo è stato annullato per via della pandemia. Quest'anno, a causa delle restrizioni Covid, il numero dei partecipanti è stato limitato a 1.500. Un numero raggiunto dopo neanche mezz'ora dall'avvio delle prenotazioni. "Per non sentire freddo, mentre corri e ti tuffi, devi urlare", ha spiegato Brady, 31 anni, di Brisbane. "È stato favoloso. Non ti accorgi nemmeno del freddo. È tonificante, esilarante e adrenalinico, devi solo muoverti il più velocemente possibile", ha invece detto ad ABC News un'altra partecipante.



Dopo il bagno, i "nuotatori" si sono radunati sulla spiaggia e riscaldati vicino al fuoco mentre sorseggiavano una bevanda calda. Per alcuni il bagno gelido è diventato una tradizione, come per il partecipante Todd Whiley e la sua famiglia. "È qualcosa che tutti dovrebbero provare", ha detto.