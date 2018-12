Napoli, nasce il caffè ambulante in vendita nei vicoli della città

La caffettiera itinerante è posizionata su di una cargo-bike, una bicicletta con pedalata assistita, dotata di piano d'acciaio con fornello a gas omologato. Insieme al caffè i napoletani potranno acquistare anche delle ottime sfogliatelle in perfetto stile culinario napoletano.



E' bastata la creatività a Giuseppe per realizzare il suo sogno. Il ragazzo, che ha solo la licenza media, è riuscito a mettere in atto un'idea semplice, ma vicina alla tradizione napoletana. Il brand è piaciuto anche ai responsabili della Caritas che gli hanno aperto un "Prestito della speranza" da 13 mila euro.