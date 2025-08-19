Miss Palestina debutta a Miss Universo: "Darò voce al mio popolo"

Nadeen Ayoub, 27 anni, è pronta a fare la storia: sarà la prima rappresentante della Palestina a Miss Universo, in programma il 21 novembre a Bangkok. Con il suo sorriso e la sua determinazione, la giovane modella non solo incarna la bellezza, ma anche il coraggio di un popolo che non si arrende. “Rappresento ogni donna e ogni bambino palestinese, il mondo ha bisogno di vedere la loro forza”, ha dichiarato su Instagram.