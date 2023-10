Miss Mucca 2023, giovani stylist da tutta Europa al lavoro nelle stalle

Una competizione per stabilire le mucche più interessanti.

Si tratta di Miss Mucca, il concorso di bellezza organizzato nell’ambito della Fiera agricola e zootecnica di Montichiari (nel Bresciano). Stylist da tutta Europa arrivano per preparare le vacche con spazzole, phon, pettini e lustrini: obbiettivo far risaltare le caratteristiche dei capi e convincere la giuria ad assegnare lo scettro di mucca più bella d'Italia. L'iniziativa è rivolta ai giovani allevatori, quasi 20mila under 40 che hanno scelto in Italia di lavorare a contatto con gli animali nelle stalle. È quanto emerge da un'analisi di Coldiretti.