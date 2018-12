Milano invasa da zebre...gonfiabili

Se martedì 18 dicembre vi è capitato di fare un giro per Milano, forse vi siete imbattuti in un branco di zebre, 30 in tutto, che hanno attraversato la città. Sono partite dal quartiere Isola direzione Mudec. Non sono fuggite da uno zoo e non sono nemmeno i personaggi del sequel del celebre film Madagascar. Non si tratta infatti di equini reali, ma gonfiabili, e sono i protagonisti dell'iniziativa #zebrainvasion dell'artista e designer milanese Stefano Rossetti che ha presentato la sua nuova installazione itinerante. Lo scopo dell'opera è far riflettere su diversi temi importanti: dall'immigrazione al global warming. Sette esemplari che hanno partecipato alla perfomarce si trovano in vendita nel Design Store del museo.