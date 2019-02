Milano, a Palazzo Parigi la suite più lussuosa del Mondo

Un hotel da mille e una notte, 1700 metri di lusso con ogni comfort immaginabile: dalla spa ai massaggi, passando per le prelibatezze del ristorante fino all’esclusiva carta dei vini da migliaia di euro a bottiglia. Questi sono solo alcuni dei servizi che offre Palazzo Parigi, l’Hotel ultra lusso nel cuore di Milano che negli ultimi anni è diventato un riferimento nella scena meneghina sia come appeal per i clienti, soprattutto internazionali, che come location per eventi.



Le telecamere di "Stasera Italia" entrano nell’esclusivo albergo accompagnando nella Royal suite Alessandra, designer milanese 40enne che ha deciso di concedersi un po’ di relax. "È indubbiamente la perfezione. Nel lusso si sta benissimo e si riesce a ritrovare anche se stessi", afferma la designer che per "ritrovarsi" ha speso la modica cifra di 16.578 euro. Un lusso che non conosce crisi.