Dormire in grandi botti di legno dove in passato producevano tequila. E' possibile in Messico dove un resort permette ai suoi clienti di soggiornare in grandi barili adibiti a camere da letto. Dotate di tutti i comfort, le stanze hanno tutto ciò che serve per trascorrere una notte in totale comodità.



L'albergo sorge nella cittadina di Tequila, proprio nei campi di agave dove viene prodotto il famoso distillato. "E' un'esperienza unica", dichiarano due clienti del resort. Durante il soggiorno è possibile praticare tante attività all'area aperta, ma anche degustare diverse bevande alla tequila.