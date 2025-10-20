Italiani tra i più freddolosi d'Europa, il 16% alza il riscaldamento "di nascosto" dai familiari

Le città del Nord Italia (soprattutto Milano, Torino e Venezia) restano le prime ad aver accesso i termosifoni (dal 15 ottobre), mentre al Centro-Sud il riscaldamento parte più tardi, tra metà novembre e inizio dicembre. Ma al di là delle differenze climatiche, ciò che cambia è il rapporto degli italiani con il comfort e il risparmio energetico: il 2025 segna un equilibrio sempre più sottile tra la voglia di caldo e l'attenzione ai costi in bolletta.