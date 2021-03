Investire sulla sostenibilità, Francesca Canteri: “Dobbiamo imparare a prenderci cura del nostro Pianeta”

"Fare pace con la natura è il compito fondamentale del 21esimo secolo", così António Guterre s, segretario generale dell’Onu, intervenendo al meeting internazionale “ The State of the Planet ” organizzato dalla Columbia University lo scorso dicembre. Sostenibilità ambientale , riduzione delle emissioni inquinanti , investimenti in mobilità sostenibile , riconversione industriale guardando al gree n, questi gli obiettivi da raggiungere per salvare il Pianeta, cambiando mentalità e valori per trovare soluzioni politiche e tecniche all’altezza delle crisi ambientali della Terra. “Il percorso verso un’economia sostenibile esiste – afferma Gutarres - guidato dalle energie rinnovabili, da sistemi alimentari sostenibili e da soluzioni basate sulla natura”.

Un percorso che molte aziende hanno intrapreso, incentrando il loro assetto valoriale intorno alla tutela dell’ambiente. Perché l’economia sostenibile riguarda non solo istituzioni e organizzazioni internazionali, ma anche chi quotidianamente diventa parte integrante del sistema produttivo dei Paesi.

“Essere sostenibili è un cambio di paradigma – racconta a Tgcom24 Francesca Canteri, Ceo di Maternatura - tutte le Pmi oggi dovrebbero scegliere di prendere delle scelte consapevoli, non per vedere dei risultati economici nel breve, ma nel lungo periodo”.

Secondo un’indagine condotta da DVA Doxa e presentata a fine 2020 l’80% delle piccole e medie imprese intervistate considera la sostenibilità come un elemento importante nelle scelte strategiche e di investimento.

Maternatura, azienda nata con l’obiettivo di offrire prodotti cosmetici floreali in armonia con la natura, ha fatto della tutela dell’ambiente il suo dogma. “Cerchiamo di attingere da tutta quella che è la scienza e la conoscenza delle piante per dare un risultato ai nostri clienti”, spiega Francesca. Una storia quella del brand ecobio con sede a Verona che inizia nel 1989, grazie alla volontà di suo padre Franco: “Ci siamo imposti fin da subito di fare un prodotto naturale – ci racconta il signor Canteri – Tutti ci dicevano che era impossibile, ma io ho sempre detto a mia moglie ‘ci riusciremo’. Ed è stato così, ce l’abbiamo fatta”, specializzandosi in linee capelli che garantiscono lo stesso effetto seta del silicone, ma senza silicone.

Sui social - Per comunicare il loro assetto valoriale, fondamentale per le Pmi è l’utilizzo dei social network, che gli permettono di raggiungere ogni parte del mondo.

“Facebook ha sicuramente cambiato le regole del gioco – spiega Matteo Frasson, responsabile marketing di Maternatura – sui social riusciamo a comunicare i nostri valori, a trasmettere l’amore che abbiamo per la natura. Durante il lockdown grazie a facebook siamo riusciti a costruire una community dove all’interno, fin dai primi giorni del blocco totale, abbiamo cercato di dare supporto ai nostri rivenditori, alle erboristerie, alle bioprofumerie. Abbiamo fatto formazione e abbiamo portato i nostri follower nel dietro le quinte della nostra azienda. Vogliamo metterci la faccia”.

Aziende e sostenibilità - Per un’azienda, oggi, essere sostenibili comporta comunque importanti difficoltà, come evidenziato dai dati Doxa, molte Pmi hanno paura di incorrere in complicazioni per il loro business: dai costi elevati, alle difficoltà burocratiche, fino alla necessità di mantenere determinati standard per ottenere specifiche certificazioni.

Ma chi segue policy green ribadisce la linea da seguire, nonostante i problemi: “Se le grandi aziende si muovessero verso la sostenibilità aprirebbero molte porte, hanno molto più potenziale economico da utilizzare per cambiare le proprie abitudini – ribadisce Francesca Canteri - Noi giovani imprenditori dobbiamo imparare a cooperare con questo Pianeta e prendercene cura. È la nostra casa e noi ci viviamo, quindi non possiamo sfruttarla. Dobbiamo imparare a capire cosa possiamo prendere e cosa possiamo fare per preservarla”.